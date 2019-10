El PSC se desmarca del bloque constitucionalista y no apoyará la moción de censura de Cs

El PSC se desmarca del bloque constitucionalista y no apoyará la moción de censura de Cs

El PSC se desmarca del bloque constitucionalista y no apoyará la moción de censura de Cs Mientras Pedro Sánchez no ve problema en aplicar el 155 en Cataluña, los de Miquel Iceta no son capaces ni de apoyar la moción de censura a Torra.

LD/Agencias 2019-10-01 Compartir

Flipear

Tuitear

Enviar

Lo más popular