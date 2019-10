Rivera: "El 1-O se produjo porque el PP fue tarde; ¿vamos a volver a ir tarde?"

Dos años después del referéndum ilegal del 1-O, Albert Rivera considera que, con otro presidente en La Moncloa, el riesgo sigue siendo el mismo, que la reacción del Estado llegue "tarde" ante el desafío secesionista. Así lo manifestaba este martes el líder de Ciudadanos en una reunión del grupo naranja en el Parlament, en el que le precedía en el uso de la palabra la líder de la oposición en Cataluña, Lorena Roldán, quien confirmaba que el PSC no respalda la moción de censura contra Quim Torra presentada este lunes.

"Después de escuchar a Lorena, no doy crédito de que en un momento histórico como este, ante una situación excepcional, volviendo a encontrar por primera vez en veintinueve años terrorismo para defender al separatismo en Cataluña. Ante todo esto, no puedo comprender, más allá de mi cargo y del lugar que ocupo y de ser diputado nacional, como ciudadano español, no puedo entender por qué el PSOE no está al lado de la convivencia en esta moción de censura" afirmaba Rivera, quien diagnosticaba con severidad lo ocurrido hace dos años poniendo en tela de juicio la actuación del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

"El 1-O se produjo porque el Gobierno de entonces, del PP, fue tarde, y la declaración de la independencia llegó porque fueron tarde" afirmaba Rivera sobre el golpe secesionista de 2017 ante los diputados catalanes de Ciudadanos, ante quienes se preguntaba retóricamente "¿por qué España no aprende de los errores? ¿por qué el PP y el PSOE no aprenden? ¿por qué el PP cometió esos errores y ahora los va a cometer el PSOE?".

"No se equivoque, señor Sánchez"

Por todo ello, y horas después de que Pedro Sánchez, en una entrevista este martes en la Cadena SER, afirmase que Rivera ni le coge "el teléfono", el líder naranja solicitaba formalmente una reunión con el presidente en funciones que debería ser, decía, "no entre PSOE y Ciudadanos, sino una reunión de Estado, para hablar del Estado, para hablar de Cataluña, para hablar de la aplicación y la defensa de la Constitución. Aquí no hay siglas, señor Sánchez, no se equivoque".

Rivera también se preguntaba si los socialistas "de verdad prefieren a Torra" y a "qué más" había que esperar, tras las informaciones derivadas de la detención, la pasada semana, de varios miembros de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) con planes terroristas.

Señor @QuimTorraiPla, entérese: El Parlament es de todos,

Cataluña somos todos. SÍ a la convivencia, NO a la violencia. href="https://twitter.com/hashtag/LoVolveremosAFrenar?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LoVolveremosAFrenar pic.twitter.com/Hg6TyZLj91 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) October 1, 2019

Como colofón a su visita a la cámara que le vio nacer como político, entre 2006 y 2015, Rivera compartía en las redes sociales una foto con todos sus compañeros en el hemiciclo donde pronunció sus primeros discursos, engalanado por los parlamentarios naranja con las banderas de España y de Cataluña. La imagen se acompañaba de un nuevo mensaje al presidente catalán: "El Parlament es de todos, Cataluña somos todos".