Denuncian al Ayuntamiento de Galdácano por albergar una exposición del etarra que asesinó a Tomás y Valiente

La Fundación Villacisneros ha presentado una denuncia ante el delegado del Gobierno en el País Vasco solicitando que se impida la exposición de los cuadros pintados por el etarra, Jon Bienzobas. El terrorista está condenado a 266 años de prisión por varios asesinatos, entre ellos, del magistrado Francisco Tomás y Valiente. La exposición titulada "Desde la ventana de mi celda" se desarrollará en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Galdácano (Vizcaya) gobernado por EH Bildu entre los días 7 y 18 de Octubre.

Jon Bienzobas es uno de los etarras más sanguinarios condenado en Francia y España por diversos asesinatos. Fue detenido en la localidad francesa de Pau en 1999 después de robar 8 toneladas de dinamita en Plévin, siendo condenado en 2005 por el Tribunal de lo Criminal de París a 18 años. Posteriormente, fue extraditado a España para ser juzgado en 2007, siendo condenado por la Audiencia Nacional a 30 años de prisión por el asesinato del trabajador Rafael San Sebastián Flechoso en 1990; y a otros 30 años por el asesinato del magistrado del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente.

Este integrante de ETA también acumula otra condena de 20 años por los delitos de depósito de armas de guerra y tenencia de explosivos y a 186 años por el atentado parcialmente frustrado contra un microbús militar en 1994. Tras ser juzgado en España, regresó a Francia para concluir la pena de prisión impuesta hasta el año 2018, cuando regresó a nuestro país para cumplir los 266 años de condena pendientes con la justicia española.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, "la Ley 29/11 dice en su artículo 61 que el Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas del terrorismo debiendo impedir actos que, como el que ahora denunciamos, supongan una humillación de las víctimas del terrorismo. Los Delegados del Gobierno deberán velar por el cumplimiento de esta obligación por parte de las Corporaciones Locales, estamos ante un caso de libro y esperamos por tanto que tome cartas en el asunto".

La Fundación Villacisneros asegura en el escrito que "es importante apuntar que no hay mayor daño a una víctima que ver cómo su verdugo sea reconocido con honores por parte de un Ayuntamiento dirigido por un partido EH Bildu, que jamás ha condenado los asesinatos y crímenes de ETA, mediante una exposición 'artística' en la que se muestran pinturas y esculturas de un probado y confirmado terrorista, que cumple actualmente condena por varios asesinatos". Además, la denuncia sostiene que estos hechos "conculcan el artículo 61 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre de Reconocimiento y Protección integral a las Víctimas del Terrorismo".

El Presidente de la Fundación, Iñigo Gómez-Pineda, sostiene que "sería bochornoso que estando a tiempo de impedir esta vergüenza no se hiciera nada para evitar que un terrorista expusiera sus pinturas en una casa de cultura pública. Bienzobas no es un artista, es solo un asesino en serie. La cesión de cualquier espacio a un terrorista, máxime si es público como la casa de cultura de Galdácano, para que difunda su obra, del tipo que sea ésta, es una clara ofensa a las víctimas del terrorismo. La cesión de este local por el alcalde Bildu demuestra una vez más que no es un partido democrático sino que continúa siendo un instrumento de la banda terrorista en las instituciones para mejor servir a su proyecto totalitario".

Gómez Pineda pide que "la sociedad española no se olvide del sacrificio de las víctimas del terrorismo, que recordemos por qué fueron asesinadas, su significado político y que, en consecuencia, todos cumplamos con nuestra obligación. En unos casos denunciando los actos de humillación o enaltecimiento y en otros, a quien corresponda, haciendo cumplir las leyes evitándolos o persiguiéndolos en los Tribunales. Bildu, con el alcalde Galdácano (Iñigo Hermando) a la cabeza, demuestra una vez más que no es un partido político democrático sino el instrumento de ETA en las instituciones para servir a su proyecto totalitario".