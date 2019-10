No han sido suficientes para Pablo Iglesias todas las evidencias que el juez ha visto para enviar a prisión provisional sin fianza a los siete miembros de los CDR (Comités de Defensa de la República) el pasado 23 de septiembre. A pesar de que el magistrado Manuel García Castellón considera que "hay indicios de que forman parte de una organización que pretende instaurar la república catalana" por la vía violenta, para el secretario general de Podemos no son más que hipótesis que tendrán que ser confirmadas en un juicio.

"Vamos a esperar… Vamos a ver qué pasa en el juicio", ha contestado el líder de la formación morada cuando le han preguntado por la Operación Judas durante una entrevista en Telecinco. Según Pablo Iglesias, el problema no está en lo que estuvieran haciendo los detenidos sino en la actitud de algunos políticos con respecto a las detenciones.

"Hay algunos que están deseando decir que vuelva la ETA a Cataluña", se ha aventurado a decir sin querer entrar en quiénes son esos "algunos". A su juicio, es algo muy "grave e irresponsable". "Es una falta de respeto a las víctimas de ETA y creo que no se puede llamar terrorismo a cualquier cosa. Cualquier cosa que no nos guste o rechacemos no podemos decir que es terrorismo", ha argumentado.

"El terrorismo es una cosa muy seria. En España hay víctimas del terrorismo que han visto como a un familiar le pegaban un tiro en la nuca o le han puesto una bomba en el coche. Comparar eso con los CDR creo que es banalizar el terrorismo", ha sostenido para, acto seguido, decir que "cortar una carretera o hacer un acto de desobediencia puede ser objeto de una sanción civil, administrativa o penal pero no lo calificaría de terrorismo".

De nada ha servido que Ana Rosa Quintana, que es quien le hacía la entrevista, le tratara de explicar que los detenidos tenían en su haber explosivos. Iglesias se ha mostrado escéptico y ha contestado con un "vamos a ver si efectivamente estaban fabricando bombas o no". "Que el juez diga que, efectivamente, estaban fabricando bombas para matar a alguien", ha finalizado.

Tampoco ha querido opinar sobre la actitud del presidente de Cataluña, Quim Torra, que evita a toda costa condenar la violencia de los CDR. En su lugar, ha puesto en duda, una vez más, el sistema judicial de España. Para ello, Iglesias ha dicho que Torra "no es santo de su devoción" pero que lo está haciendo bien en este caso porque "todos los dirigentes políticos, cuando una cosa está siendo juzgada, deberían esperar a ver lo que ocurre con la sentencia". Una sentencia en la que, sin embargo, tiene poca confianza porque, según ha señalado, "la justicia no está hecha igual para todos. Está hecha para el robagallinas", ha zanjado.