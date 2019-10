La Junta Electoral Central (JEC) ha instado este miércoles a la ministra de Educación en funciones y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, a no efectuar valoraciones políticas con "connotaciones electoralistas" en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros pero ha decidido no sancionarla.

El organismo arbitral ha estimado parcialmente la denuncia de Ciudadanos que pedía sancionar a Celaá por inducir al voto al hablar en nombre del PSOE en su condición de ministra en la rueda de prensa posteriores al Consejo de Ministros del pasado viernes, cuando aseguró que el PSOE salía "a ganar" las elecciones del próximo 10 de noviembre.

Una afirmación que motivó la pregunta de Libertad Digital sobre "si considera adecuado, decoroso y no electoralista" esa afirmación desde la mesa del Consejo de Ministros. Algo que motivó el malestar de Isabel Celaá: "¿Que esto es electoralista? El sustrato de este Gobierno es el Partido Socialista Obrero Español... De otra manera, no me parece que vaya a suscitar una gran afluencia de público decir que sale a ganar. No me parece que sea objeto de muchos debates".

Y añadió una propuesta a tenor de la pregunta: "Sugiero que no haya más preguntas en esta sala hasta que no se hagan las elecciones porque ante sus preguntas caben dos respuestas: una, no contestar, lo cual estimarían que es una grosería; y otra, no preguntar. Podemos elegir cualquiera de las dos pero vamos a acordarla".

En su reunión de este miércoles, la Junta Electoral ha resuelto instar a la ministra a que, "en lo sucesivo, maximice su deber de cuidado para no efectuar valoraciones políticas con connotaciones electoralistas que puedan quebrantar la estricta neutralidad que han de mantener los poderes públicos a lo largo de todo el proceso electoral".

"No fue un acontecimiento casual"

En su resolución la JEC argumenta que las afirmaciones efectuadas de Celaá en la citada comparecencia contenían elementos "valorativos" con "claras connotaciones electoralistas", como cuando aseguró, entre otras afirmaciones, que el PSOE salía "a ganar" las elecciones del próximo 10 de noviembre.

El máximo árbitro de las elecciones subraya que esa comparecencia ante los medios "no fue un acontecimiento casual", sino que se desarrolló con motivo de la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Y que, por tanto, y en contra de lo que contiene el escrito de alegaciones remitido por Presidencia del Gobierno, se trata de un acto organizado por un poder público susceptible de vulnerar el principio de neutralidad en los procesos electorales establecido en el artículo 50.2 de la Ley Electoral.

"Mínimo" grado de intencionalidad

"El hecho de que las ruedas de prensa constituyan una práctica institucionalizada no exime a los poderes públicos de respetar el principio de neutralidad", señala la resolución de la Junta Electoral, incidiendo en que los altos cargos de la Administración no pueden aprovechar la difusión de información de interés público para "emitir juicios de valor u opiniones con connotaciones electoralistas".

Ahora bien, la JEC reconoce que Celaá hizo esas afirmaciones en el marco de las preguntas y requerimientos de la prensa, dado el interés de algún medio de comunicación por conocer determinados aspectos de la estrategia electoral del PSOE con vistas a los próximos comicios.

Por consiguiente, concluye, "resulta razonable colegir que se trata de manifestaciones espontáneas y que su grado de intencionalidad es mínimo", apunta la Junta Electoral para recalcar que "la falta de diligencia debida" en que incurrió la portavoz del Ejecutivo "no es susceptible de incoar" el expediente sancionador que había solicitado Ciudadanos.