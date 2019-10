Pedro Sánchez coge velocidad. El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la reelección ha empezado su pre campaña electoral con el 155 como eje fundamental de su discurso. Desde la ‘vuelta a España’ de su lema de campaña, el líder socialista trufa todos sus mitines de campaña y entrevistas en medios de comunicación con la aplicación del 155 para la que va sumando argumentos y titulares.

Este martes por la mañana Sánchez admitió en una entrevista en la cadena SER que el Gobierno se plantea su aplicación en la campaña electoral y que no habría "ningún problema" en aplicar el 155 estando el Gobierno en funciones, como ya adelantó Libertad Digital antes del verano. A última hora de la mañana, en su primer mitin en Huesca paso del condicional al tiempo futuro: "si al final el Gobierno de España se ve obligado a tener que actuar porque el independentismo no ha aprendido de los errores pasados, el PSOE hablará con todas las fuerzas políticas para que cuente con el mayor respaldo político posible".

Ya por la tarde, en su segundo mitin en Zaragoza, siguió escalando peldaños en su discurso preparatorio con una petición directa a las formaciones políticas de la oposición: "Me gustaría pedir que tanto PP, Ciudadanos y Podemos estén detrás del Gobierno de España. Porque al final, si tengo que verme obligado a responder a cualquier desafío por parte del independentismo, lo que les voy a pedir es lo mismo que yo hice con el Gobierno de Mariano Rajoy: no apoyar al partido socialista sino apoyar al Gobierno de España, apoya al Estado".

Una petición que ha adornado gráficamente este miércoles en una entrevista en Aragón TV: "cuando el señor Rajoy tuvo que aplicar el 155, había cosas que hasta incluso yo no estaba de acuerdo pero yo me mordí la lengua. ¿Por qué? Pues porque creía que lo más importante era que se trasladara unidad. Eso es lo que me gustaría también de la oposición si me veo forzado a aplicar una medida de esas características".

Un ‘yo no quería’ que contrasta con la insistencia de su discurso y que parecen apuntar a la inminencia de la aplicación del 155. El discurso se acelera en las últimas horas por la sentencia del juicio del 1-O. Según fuentes de Moncloa, la sentencia contra los golpistas podría llegar incluso antes de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, y en el Gobierno esperan que sea lo suficientemente dura como para que dispare nuevamente la tensión en Cataluña y se recupere la vía de la unilateralidad por parte de los independentistas. Y por ello Pedro Sánchez va preparando el terreno para el que será el eje de su campaña electoral. Después de Pedralbes, ‘Ahora España, ahora, 155.