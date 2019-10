La oposición en bloque acusa a Pedro Sánchez de recortar los debates electorales

Sólo habrá un debate electoral. Ésta era la intención de Pedro Sánchez en la campaña del 28 de abril pero las tensiones con TVE le forzaron a aceptar finalmente dos. Pero ésta vez, la reducida campaña electoral, apenas siete días, le sirve de excusa al PSOE para aceptar un sólo debate electoral a cinco en la Academia de Televisión junto a las cinco principales fuerzas nacionales con representación parlamentaria: PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y VOX. La novedad estará en la presencia del líder de la nueva formación de VOX, Santiago Abascal, que a diferencia de lo ocurrido en la campaña del 28 de abril, no pudo participar en la contienda televisiva porque aún no tenía representación parlamentaria en las Cortes Generales sino sólo en el parlamento andaluz.

La decisión de este jueves ha sido aprobada por el Comité Electoral del PSOE que pide que se organice un debate "con carácter neutral", es decir, dejando al margen a las dos principales cadenas privadas de Mediaset y Atresmedia. Fuentes de la dirección socialista entienden que la solución estaría en celebrarlo en la Academia de Televisión el martes 5 de noviembre de la campaña electoral. RTVE propuso su celebración en la víspera, el lunes 4 de noviembre así como varios cara a cara entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias; y Pedro Sánchez y Albert Rivera.

El rechazo del PSOE a estos formatos a dos ha motivado el enfado de Ciudadanos. La formación naranja cree que, como en abril, tenían que haber sido dos debates y no uno. Los de Albert Rivera ya pusieron el grito en el cielo en su día cuando Radio Televisión Española (RTVE) excluyó al líder naranja de los cara a cara que se ofreció con Sánchez, que finalmente no tendrá lugar. En la última campaña, el propio Rivera llegó a pedir la dimisión de la administradora única del ente público, Rosa María Mateo, por haberse plegado a las exigencias de Sánchez para intentar que no se celebrara ningún debate. Ciudadanos siempre ha defendido que, incluso, la obligación de celebrar debates electores se regule por ley.

Desde el PP también insisten en que se celebre un cara a cara entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y Pablo Casado, en tanto en cuanto es el "líder de la oposición". Desde Génova han anunciado que Pablo Casado participará en ese debate a cinco pero hacen una petición: que se celebre "tras conocer los datos del paro, a partir del 5 de noviembre". Así, los populares creen que "los españoles podrán verlo conociendo el balance en esta materia de Sánchez".

Podemos ve "inaceptable" que solo haya un debate

No obstante, el mayor malestar surge de Podemos, la formación de Pablo Iglesias califica de "inaceptable" que "después de haberse celebrado dos debates la anterior campaña, Pedro Sánchez quiera retroceder y que se celebre un único debate". Los morados añaden que "la audiencia de aquellos debates demostró que los ciudadanos quieren que haya debates. Desde Podemos siempre defenderemos la celebración de debates electorales y hacemos un llamamiento al resto de partidos para que, como mínimo, se celebren dos durante esta campaña".

Los más parcos en palabras han sido precisamente los de la formación que se estrenará en esta cita fundamental de la campaña electoral: Vox. Fuentes de la formación se han limitado a decir a Libertad Digital que se abren a participar pero que "estudiaremos las condiciones".