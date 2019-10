El diputado de Cs José María Espejo-Saavedra ha estado en Es la Mañana de Federico donde ha recordado cómo fue el golpe de Estado en Cataluña. En aquel momento era el vicepresidente segundo del Parlamento de Cataluña. "Lo recuerdo con tristeza, fue un golpe de Estado clarísimo por mucho que los socialistas sigan sin reconocerlo", ha añadido.

A aquella situación ha apuntado se llegó porque "a los separatistas el gobierno de entonces presidido por Mariano Rajoy les dejó hacer". De hecho, "nosotros llevábamos avisando desde hacía meses al gobierno de Rajoy y se desoía nuestras advertencias". Espejo-Saveedra ha contado cómo estuvo para facilitar información a Rajoy y le decían "que no hay que preocuparse porque no se van a saltar la ley".

En ese contexto ha recordado que se presentó como candidato a la presidencia del Parlament pero "los de Podemos se alinearon con el independentismo cuando existía una posibilidad y lo impidieron". Se ha preguntado: "¿Cuánto hubieran cambiado las cosas?" porque en este tiempo "la mayoría de las barbaridades que han sucedido han pasado por la presidencia del Parlament".

Sobre el cambio de opinión con la moción de censura contra Quim Torra ha asegurado que "ha habido un antes y un después" porque "todos pudieron ver al presidente de una CCAA aplaudiendo a unas personas investigadas por presuntos delitos de terrorismo". La moción de censura no saldrá adelante porque no dan los números y porque el PSC ha anunciado que se va a abstener. El diputado de Ciudadanos piensa que la moción también servirá para "visibilizar quien no tienen un compromiso, que es el PSC". Espejo-Saavedra ha señalado que "el PSOE debería reflexionar y dejar de hacer ese ejercicio de equidistancia" que "es preocupante".

La aplicación del artículo 155 de la Constitución y la posición de Ciudadanos también ha tenido su hueco. El diputado de Ciudadanos ha comentado que "hubo errores de apreciación" y "también aciertos en la gestión de este asunto". Espejo-Saavedra ha dicho que "la posición de Cs sobre la aplicación del 11 ha sido constante" aunque algunas declaraciones de Albert Rivera contradigan al diputado por Barcelona. También ha indicado que "fue un error de apreciación decir que era sólo para las elecciones". Ha contado que "hubo un momento crítico cuando se produjo la ruptura institucional" y en esos días de septiembre de 2017 "se produjeron las circunstancias para que se pudiera aplicar el 155". Espejo-Saavedra piensa que "se hizo lo que se tenía que hacer y se levantó antes de tiempo".

En cuanto a la situación actual ha defendido que desde Cs estén pidiendo una reunión con Pedro Sánchez para volver a aplicar el artículo del 155. Ha asegurado el diputado de la formación de Albert Rivera que están pidiendo "el requerimiento que se tiene que hacer para iniciar la aplicación del 155 se efectúe".

También ha comentado la bajada de la movilización de los independentistas en las últimas convocatorias como el 11-S y el aniversario del 1-O. José María Espejo-Saavedra ha reconocido que "ha habido una menor movilización" pero cree que "no es pequeña". Ha dicho que "esto sucede porque el independentismo tiene el poco mérito de haber dividido Cataluña en dos mitades y haber defraudado a ambas". Además piensa que la bajada de la movilización "no quiere decir que esas personas hayan dejado de ser independentistas sino que están frustradas" porque "les han prometido un imposible".

¿Abandono de Cs en Cataluña?

En las pasadas elecciones nombres muy importantes de Cs en Cataluña como Inés Arrimadas o el propio Espejo-Saveedra abandonaban la política autonómica para dar el salto a la política nacional. Se ha remontado al inicio de Cs cuando "unos locos que fundamos el partido por la enorme preocupación por lo que pasaba en Cataluña". Sin embargo, "a lo largo de los años vimos que la solución pasaba por cambiar el gobierno en España en lugar de intentos de mayorías constitucionalistas en Cataluña" porque "es tan importante el parlamento de Cataluña como el Congreso de los Diputados para solucionar el problema que está pasando en Cataluña".

Espejo-Saveedra ha dicho que entiende la preocupación entre los votantes pero ha querido aclarar que "no nos hemos ido, sigo viviendo allí y mi familia está allí, lo único que ahora soy diputado del Congreso de los Diputados". Sobre la marcha de Jordi Cañas al parlamento europeo ha subrayado la importancia de que haya "catalanes constitucionalistas que digan en el parlamento europeo lo que pasa realmente en Cataluña, porque hasta ahora se daba todo el espacio a los diputados separatistas".

Además ha recordado que "en 2015 cuando Albert Rivera vino a Madrid muchos decían que era la debacle de Cs y que ponían a esa pobre chica por Arrimadas". Sin embargo, "en las siguientes elecciones Arrimadas sacó 25 diputados más, tres veces más que cuando la candidatura la encabezaba Rivera".