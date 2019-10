Aquelarre separatista en Montserrat: Torra y Pujol rezan por los golpistas

El presidente de la Generalidad, Quim Torra, el expresidente del "Parlament", Joan Rigol, y el matrimonio Pujol-Ferrusola, fueron los asistentes más destacados a la vigilia de oración `por los golpistas presos organizada por la "Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat" en la abadía del mismo nombre. Con el pomposo título de "La verdad os hará libres. Vigilia de reflexión y plegaria en solidaridad con los encausados por el 1 de octubre", la "Liga espiritual" reunió a un nutrido grupo de simpatizantes separatistas y a parte de la plana mayor del gobierno regional, con los consejeros Meritxell Budó (Presidencia), Damià Calvet (Territorio y Sostenibilidad) y Àngels Chacón (Empresa) como guardaespaldas de Torra.

No es la primera vez que Torra utiliza el monasterio benedictino para sus fines propagandísticos. En vísperas de la pasada Navidad se presentó en la abadía para llevar a cabo un ayuno por los presos. Se fotografió tomándose la tensión y dejó de comer durante unas horas para acompañar el simulacro de huelga de hambre de algunos de los presos.

Este sábado, Torra fue el encargado de leer un texto del pastor protestante alemán Dietrich Bonhoeffer, ahorcado por los nazis bajo la acusación de haber participado en un complot contra Hitler. "Señor, yo escucho tu llamada y la sigo. Ayúdame. Sano espíritu, dame la fe que me preserve de la desesperación, de las pasiones y del vicio. Dame el amor hacia los otros y hacia ti, que destruye todo odio. Dame la esperanza que me libere del miedo", recitó Torra ante los congregados.

La "Liga espiritual de Montserrat" está dirigida por el funcionario de la Generalidad Carles Armengol, que ya dirigió un encuentro separatista en Montserrat en 2014, con ocasión del primer referéndum golpista y cuando estaba al mando de la entidad "Cristians per la independència, según informa el portal de información religiosa no nacionalista Germinans Germinabit.

Los monjes, por el derecho a decidir

Los responsables del monasterio han emitido un comunicado en el que afirman que "el monasterio no es el promotor ni se adhiere institucionalmente a este acto", así como que "el monasterio ha permitido esta plegaria como tantas otras que se hacen en Montserrat por motivos muy diversos. No obstante, se ha condicionado la realización de dicha vigilia al hecho que no haya discursos partidistas, ni se utilicen símbolos políticos, ni se convierta en ningún momento en un acto a favor de la independencia". Tras esos apuntes, los monjes aclaran que "Montserrat se reafirma en las tomas de posición que ya ha hecho públicas a favor del derecho a decidir y del diálogo".