Álvarez de Toledo reprende a Iceta en los pasillos del Parlamento de Cataluña

Era la primera vez que mantenían una conversación y la tensión ha ido en aumento. En el día en el que el Parlamento de Cataluña debate la moción de censura contra Quim Torra, la número uno del Partido Popular por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha coincido en los pasillos de la cámara con el líder del PSC, Miquel Iceta.

Fuentes populares explican a Libertad Digital que lo primero que ha hecho Álvarez de Toledo ha sido pedir a Iceta que los socialistas "abandonen la equidistancia" con el separatismo en el mismo día en el que el PSC se va a abstener en la moción de censura a Torra. "Votad con nosotros; votad con las constitucionalistas", le ha dicho.

"A mí me gusta ganar. Yo soy un ganador. Como tú", ha proseguido Iceta, a lo que la popular ha explicado: "Yo tengo principios. Vosotros estáis siempre en la ambigüedad y la equidistancia".

Según estas fuentes, la número uno por Barcelona ha explicado a Iceta que si cambiasen de posición, el constitucionalismo ganaría en Cataluña. Palabras que han encontrado, según la versión de los populares presentes en el Parlamento de Cataluña, una respuesta negativa del líder del PSC que ha asegurado "podemos ir con vosotros, ¡pero no a cualquiera sitio!"

"¿Cómo que a cualquier sitio? No es a cualquier sitio: es a la democracia y a la Constitución. Volved a la Constitución", ha pedido Álvarez de Toledo. Dicen desde el PP que entonces Iceta ha zanjado la conversación asegurando que "siempre" están ahí y que esperaba ver a la popular "mucho" por el Parlamento de Cataluña. "Yo ya estoy aquí", ha zanjado la cabeza de lista de Pablo Casado por Barcelona.

Antes de este cara a cara, Álvarez de Toledo llegaba al Parlamento de Cataluña para acompañar a su líder allí, Alejandro Fernández, y para avisar de que "no puede haber una gran coalición con los que hoy protagonizan una gran claudicación ante Torra y los separatistas".

"No puede haber gran coalición con los que hoy protagonizan una claudicación ante los que jalean la desobediencia y al ruptura del ordenamiento constitucional", ha sentenciado en referencia a los socialistas en el mismo día en el que el que el presidente gallego del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en una entrevista en La Razón que "el partido que gane" las elecciones del 10 de noviembre es el que debe proponer una "gran coalición".

"Moción de autocensura de Sánchez"

Para la número uno del PP por Barcelona, que ha acompañado "la de hoy es también una moción de autocensura de Sánchez y del PSC. No podemos comprender que el PSOE mantenga una posición de mantenimiento y apoyo a Torra y sus aliados".

A juicio de Álvarez de Toledo, este lunes "es un día muy importante para la salud democrática de Cataluña. Se plantea una moción de censura contra el señor Torra. Una moción que en su día ya promovió el PP y que nos congratulamos que Ciudadanos haya decidido encabezar y presentar hoy. No somos ajenos al hecho de que esta moción no va a salir adelante pero, a veces, no se gana numéricamente pero sí en autoridad moral".

Por ello, ha pedido que "el constitucionalismo no sea simplemente una reacción en un momento determinado a una crisis, no puede ser una reacción puramente oportunista, por conveniencia electoral, cuando parece que los sondeos vienen mal dados". "El constitucionalismo tiene que ser una política sostenida en el tiempo, con continuidad, con profundidad, con un plan y un proyecto político para Cataluña. Y nosotros vamos a ponerlo en marcha desde hoy. En todos los ámbitos: en el de la Educación, la Justicia, la Seguridad, los medios de comunicación", ha anunciado.