En el Parlamento de Cataluña se debate este lunes la moción de censura presentada por la líder de Ciudadanos, Lorena Roldán, contra el presidente del Gobierno autonómico, Quim Torra. "Ustedes han ido muy lejos, y lo saben", le ha espetado Roldán a Torra al inicio de su discurso.

El debate lo abría el portavoz del grupo naranja, Carlos Carrizosa, quien denunciaba la "complicidad" del presidente catalán con los miembros de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos con planes terroristas, una línea en la que seguía Roldán. "Aplaudir a presuntos terroristas, es lo que usted está haciendo" afirmaba. Carrizosa se preguntaba, incluso, si Torra "puede mirar a los ojos de los catalanes" tras lo sucedido.

En el primer turno de réplica de los partidos separatistas, la portavoz de la Generalidad, Mertixell Budó, vinculaba la moción con un movimiento a "la desesperada" para hacer campaña de los de Albert Rivera, presente en la tribuna de invitados junto a Inés Arrimadas. Acusaba también a Ciudadanos de rebajar el nivel del Parlament: "Esto no es un bar, ni un plató de televisión" señalando lo que, a su juicio, es un uso "irresponsable de la cámara".

Lorena Roldán reprochaba también a Torra su "racismo" recordando su célebre aserto de que los españoles serían "bestias con taras genéticas". La líder de Ciudadanos le recordaba que en eso no es original, trayendo a colación otras proclamas similares desde hace un siglo de líderes nacionalistas, incluidas las que en 1976 dedicó Jordi Pujol al "hombre andaluz", que según el ex presidente de Cataluña, evasor fiscal confeso, vive "en un estado de ignorancia y de miseria cultural mental y espiritual".

La candidata de Ciudadanos a la Generalidad también ha acusado al Gobierno separatista de seguir confundiendo a los ciudadanos con su propaganda: "No es una república, es un golpe de Estado, no son presos políticos, son presuntos delincuentes. No es la revolución de las sonrisas, son explosivos. Señor Torra, abra los ojos, no son molinos, son gigantes", le ha dicho Roldán a Quim Torra, a quien no escucharemos para trasladar el desprecio absoluto a la candidata.

La moción no saldrá adelante, pues sólo contará con el apoyo de los 36 diputados de Ciudadanos, el primer partido del Parlamento autonómico, y los cuatro del PP, mientras que los 17 representantes del PSC se abstendrán, pese a los llamamientos de Roldán a Miquel Iceta para que le prestase su apoyo. "Les pido que hoy seamos la imagen de la unión, pongamos la primera piedra", le ha insistido en hasta dos ocasiones Roldán.