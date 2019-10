El candidato por Madrid de Más País para las generales del 10 de noviembre, Íñigo Errejón, ha defendido este martes la elección de Juan Antonio Geraldes como candidato por Barcelona. Según Errejón, es una persona que ha puesto siempre por delante los objetivos de carácter social y que está comprometido "con el país".

En una entrevista en Telecinco, Errejón salía de esta manera al paso de informaciones que vinculan a Geraldes con el separatismo catalán. El candidato fue miembro de Guanyem Sant Boi, una coalición formada por Gent de Sant Boi, la CUP, Som Alternativa, Comuns Sant Boi y Moviment d'Esquerres, que en las elecciones municipales del 26 de mayo se presentó sin obtener representación.

"Juanan ha hecho política toda la vida en el cinturón industrial de Barcelona, estuvo en una candidatura municipalista que ponía siempre por delante los objetivos sociales. Está profundamente comprometido con un objetivo: primero el país y luego los intereses de los partidos, si no, no podría ser mi candidato por Barcelona", ha indicado Errejón.

En este sentido, el líder de Más País ha incidido en que si el partido se presenta a los comicios es para hacer "más país", lo que significa, dice, "fortalecer la construcción nacional española", algo que, a su juicio, pasa por que "los españoles vivan sin miedo permanente a la precariedad, a no poder pagar precios, a no poder afrontar su futuro o a no saber que será de sus mayores". "Eso es construir España", ha respondido al ser preguntado por qué en el nombre de la formación no aparece la palabra 'España'.