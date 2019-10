El líder del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, se ha mostrado convencido este martes en una entrevista en Es La Mañana de Federico de que durante el debate de la moción de censura a Torra de este lunes en el Parlamento de Cataluña "muchos catalanes pudieron ver que hay una opción constitucionalista unida para el futuro".

El líder del PP catalán ha asegurado que en "el momento en el que el costitucionalismo sea fuerte, podemos conseguir que el PSC se ponga a nuestro lado". "El PSC acaba yendo siempre, evidentemente, donde le conviene, porque no tiene ningún principio ideológico claro ni moral. Cuando ellos perciben fortaleza en el constitucionalismo, se suman; cuando perciben debilidad, se van al otro lado", ha explicado. "La solución llegará cuando haya un gobierno no nacionalista en el que el PSOE se tendrá que sumar y no descarten que lo lideren ellos", ha avisado.

Mejoría del PP en Cataluña

Sobre su labor al frente de un PP de Cataluña, que recogió bajo mínimos cuando se convirtió en presidente, ha asegurado que "tienen que ser capaces de conectar emocionalmente con esas personas que se sintieron solos. ¿Y eso qué significa?", se ha preguntado. "Hay que hacer un discurso lo más elaborado posible, porque la realidad catalana es muy compleja, pero, en lo esencial, firmeza absoluta".

Con esa estrategia, ahora las encuestas les dan una "mejoría tímida" consiguiendo "dos o tres escaños" en las próximas elecciones. "Las que han salido nos dan que mejoramos. Todas. Pasamos a una mejoría tímida que habla de 2-3 escaños, cuando ahora tenemos 1. Tendremos que recuperar esto poco a poco. Los milagros, a Lourdes".

Fernández ha recordado también que el PP tomará medidas contra Torra tal y como anunció este lunes Pablo Casado en esRadio donde explicó que si Pedro Sánchez "no recurre al Tribunal Constitucional las resoluciones del Parlament esta semana, si no lo hace él, lo haremos nosotros".

Su discurso contra el PSC

Fernández protagonizaba este lunes un contundente discurso contra el líder del PSC, Miquel Iceta. Reprochó al socialista que hubiera dedicado "mimitos" en sus intervenciones al presidente de la Generalidad y, en cambio, trate con "desprecio" a la líder de Ciudadanos en Cataluña. "Un señor Iceta que hace tres meses decía, y cito textualmente, que el señor Torra le provocaba ternura y que sin embargo atiza sin piedad a Roldán".

Fernández dedicó la mayor parte de su intervención a criticar la postura "injustificada" del PSC situándose enfrente del bloque constitucionalista. "No existe un punto intermedio entre democracia y desobediencia, entre democracia y caos, entre democracia y disturbios callejeros", ha dicho.