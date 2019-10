La Generalidad confía en la absolución de los golpistas y ataca al Supremo por su tardanza

Nuevo número de la portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó, en su comparecencia ante la prensa tras el consejo ejecutivo. La consejera de Presidencia de la Generalidad ha arremetido contra el Tribunal Supremo y ha calificado de "escandaloso" que todavía no se haya notificado la sentencia. Preguntada por la respuesta institucional al fallo, Budó no ha querido detallar qué preparativos lleva a cabo el gobierno regional, pero ha manifestado su convencimiento de que la sentencia será absolutoria. "No contemplamos otra opción", ha declarado Budó en clara contradicción con las opiniones de Quim Torra y la mayoría de los consejeros.

Precisamente el de Interior, Miquel Buch, se ha situado en el peor de los escenarios para el separatismo y ha asegurado que los Mossos "garantizan la convivencia" en previsión de los disturbios que puedan ocasionar las convocatorias de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium, los Comités de Defensa de la República (CDR) , el "tsunami democràtic" y el sindicato del asesino de Bultó, que ha convocado huelga general para el 18 de octubre.

Buch ha teorizado sobre la situación de "complejidad" en la presentación de un refuerzo de casi cuatrocientos agentes para la provincia de Barcelona y ha garantizado que los Mossos preservarán la seguridad y la "convivencia pacífica" en previsión de los altercados que se puedan producir entre otros factores por las arengas de las propias autoridades autonómicas ante las previsibles condenas, sean por rebelión, conspiración para la rebelión o mera sedición. Según Buch, los Mossos están preparados para actuar con solvencia y "profesionalidad" en "cualquier escenario".

Nuevos "embajadores"

Por otra parte, el consejero de Exteriores, el republicano Alfred Bosch, ha notificado el nombramiento de tres nuevos "embajadores" para Túnez, México y Argentina a pesar del recurso del Gobierno contra la apertura de más delegaciones de la Generalidad en el extranjero.