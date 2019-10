La número uno por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha criticado que en los "últimos 40 años en Cataluña" se ha dado un "repliegue del Estado". En una rueda de prensa que ha ofrecido en Barcelona, la portavoz popular en el Congreso ha explicado que este "repliegue" también se produjo durante los gobiernos de los populares José María Aznar y Mariano Rajoy.

"Sí, sí", ha respondido cuando un periodista le ha preguntado concrétamente por si los Ejecutivos del PP participaron en este "repliegue". "Ha habido un repliegue del Estado a lo largo de 40 años en Cataluña y tenemos que revertir ese repliegue y defender a los que nos defienden aquí".

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, acompañada por el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, y por la número dos al Congreso por Barcelona, María de los Llanos de Luna se ha reunido este jueves con asociaciones de la Guardia Civil y representantes de sindicatos de la Policía Nacional, de los Mossos y de la Guardia Urbana.

Tras el encuentro, ha ofrecido una comparecencia en la que ha pedido "defender a los constitucionalistas que se han sentido desamparados y desprotegidos" en las últimas cuatro décadas en Cataluña. "Hay que establecer incentivos para que puedan venir a Cataluña los que defienden el orden constitucional y también, para los que viven aquí".

"Nos vamos a dedicar a subsanar los errores producidos a los largo de 40 años de repliegue y de abandono de los representantes del Estado en Cataluña", ha insistido. "Vamos a fortalecer el Estado en Cataluña, la presencia del Estado y de sus agentes, que defienden nuestra democracia", ha dicho tras reunirse con estas asociaciones.

Para Álvarez de Toledo, "no basta con el apoyo moral. Hace falta apoyo material: prestigio, presencia en el territorio y, también, medios, prioridades presupuestarias. El PP ha defendido, defiende y defenderá la equiparación salarial real. No es concebible que guardias civiles y policías ganen menos y vivan peor que otros Cuerpos de Seguridad. También hace falta un plus territorial -como existe en el País Vasco- por las circunstancias muy especiales de Cataluña", ha añadido.