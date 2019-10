Calvo advierte al prior que "no puede paralizar" la exhumación y que será "cuestión de días"

El Gobierno no muestra ni una sombra de preocupación ante la negativa del prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, de permitir la exhumación de Francisco Franco. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dejado claro este jueves que "el prior no puede ser un obstáculo. No es un obstáculo y no va a ser un obstáculo porque estamos en un Estado de derecho donde se ha pronunciado el Gobierno, el Parlamento y el poder judicial".

El Gobierno está por tanto sereno porque "ya no le tenemos que pedir permiso a nadie porque además el Tribunal Supremo lo dejó claro en su auto y lo volvió a dejar claro ayer". La número dos del Gobierno en funciones también resaltó que la posición del prior no está en consonancia con la de las instituciones eclesiásticas.

"La Santa Sede siempre ha dicho que no se oponía, como yo dije. Otra cosa distinta es el trabajo interno que ellos hayan tenido que hacer. Nosotros ya no tenemos que pedir ningún permiso". Y confirmó que el pasado sábado fue recibida con el Papa Francisco en el Vaticano: "Hablé con el Papa, que tuvo la deferencia de recibirme de manera personal, con el cardenal Parolin y con el cardenal Galager pero éste es un asunto que ya estaba resuelto. Nosotros ya sólo tenemos que comunicar el día y la hora en que vamos a proceder a la exhumación, que lo tenga claro todo el mundo".

Y esto ocurrirá en apenas unos días, semanas antes de la campaña electoral: "Que nos quedan días. Que nadie tenga dudas acerca de la salida final de los restos del dictador del Valle de los Caídos. Estamos sólo a días de la finalización de todo este procedimiento que nos ha dado mucho trabajo pero un trabajo que consideramos muy digno para nuestra democracia".

Calvo también ha recordado que el procedimiento de ejecución de la exhumación fijado por el Consejo de Ministros recoge que "no va a haber medios de comunicación" porque "siempre dijimos que no pretendíamos ninguna situación irrespetuosa para los restos del dictador, que sólo pretendíamos que no estén enaltecidos en una tumba de Estado. Por lo demás respeto a sus restos en términos humanos. Y no va a haber imágenes ni medios".

Será una "situación discreta y respetuosa" en la que podrá estar la familia, si quieren estar que estén porque es su derecho" y "no es una situación de espectáculo sino una noticia" cuyo día se conocerá previamente cuando lo apruebe de manera pública el Consejo de Ministros.