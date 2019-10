Gómez de Liaño: "En 2009 alguien me envió un mensaje avisando de que había dinero de por medio"

El abogado Javier Gómez de Liaño se ha referido En Casa de Herrero, de esRadio, a la denuncia de José Villarejo en los juzgados de Plaza de Castilla sobre el caso Sogecable. En ella, el ex comisario acusa al Grupo Prisa de haber pagado 200.000 dólares al entonces juez del Supremo Enrique Bacigalupo para que inhabilitara a Liaño, a cargo de la investigación.

En una entrevista con Luis Herrero, el exmagistrado de la Audiencia Nacional ha recordado sus "sospechas" durante la investigación, que arrancó en 1997, y posterior inhabilitación, con pistas como el voto particular de uno de los ponentes del Supremo, el juez Martínez Pereda, la posición de la fiscalía y la "postura tan activa" de Bacigalupo contra él, que llegó a pedir que perdiera sus "honores y condecoraciones".

"Yo me olvidé, en la vida hay que vivir hacia adelante. Pero ya en 2009 alguien me envió un mensaje de que había dinero de por medio, algo que me resultaba inaceptable" porque el poder judicial, con sus defectos, "ha sido siempre un poder de miembros ejemplares". "Veremos a ver qué resulta", ha dicho Liaño en la entrevista, en la que ha señalado que aún no tiene decidido si se personará en la causa.

Tras recordar que este 15 de octubre se cumplirán 20 años de la sentencia que le inhabilitó, ha señalado que técnicamente los hechos no han prescrito, pero "podría haber prescrito el sufrimiento, el dolor y la pena". "Le decía a mi mujer que lo que está en juego no es tanto lo que me hicieron sino la dignidad del poder judicial, del Tribunal Supremo", ha destacado el exjuez señalando los hechos gravísimos que aquí se denuncian y por los que sí podría merecer la pena personarse. "Habrá que esperar", ha destacado recordando que aún se desconoce qué postura tomará el juez o si se inhibirá. "Puede suponer un borrón difícil de eliminar y lamento que haya personas que no puedan prestar declaración", como Jesús de Polanco, porque han "dejado este mundo".

Liaño espera que la Fiscalía esté "interesada" en aclarar estos hechos, que podrían estar avalados, según Villarejo, por cintas. El abogado atribuye la operación no tanto al gobierno socialista sino a "otro gobierno, el del grupo Prisa", que "nos tenía acostumbrados" a "hurgar en los sentimientos". "Aquí quien intervino para neutralizar la instrucción fueron los responsables de Prisa", ha insistido Liaño recordando cómo en una reunión de abogados del grupo Javier Pradera llegó a decir "yo creo que Liaño nos aguantará nueve o diez editoriales y al decimoprimero se suicidará". "Me llegaron 65 editoriales y la vida continúa", ha recordado.

"La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero", ha concluido Liaño tras recordar su indulto: "Yo creo que el Gobierno del señor Aznar sabía que algo turbio había ocurrido en mi caso" y eso le llevó a esa decisión.