PP, Ciudadanos y Vox respaldan al general de la Guardia Civil que enfadó a los Mossos

El PP y Ciudadanos no dudaban este jueves en respaldar al general de brigada de la Guardia Civil Pedro Garrido, quien en su discurso del miércoles con motivo de la patrona de la Benemérita provocó la indignación d ella cúpula de los Mossos d’Esquadra, cuyos representantes abandonaron el acto, celebrado en la localidad barcelonesa de Sant Andreu de la Barca.

La portavoz de los populares y diputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, en una rueda de prensa en la Ciudad Condal, calificaba de "impecable" el discurso, en el que el general dijo "nos mantenemos firmes en nuestro compromiso con España, de trabajar por la libertad y seguridad de todos los ciudadanos. Lo demostramos hace dos años, y lo hemos hecho de nuevo recientemente".

Para Álvarez de Toledo "esto es el mundo al revés: cuando un guardia civil defiende la legalidad y el orden constitucional se considera que es una provocación y, en cambio, aquí suceden cosas como que hay mandos de los Mossos d’Esquadra que han participado en un proceso revolucionario, de ataque a las instituciones y al orden constitucional, y eso se puede considerar normal".

En la misma línea, Albert Rivera compartía en su perfil de Twitter parte del discurso del general, y afirmaba sentirse "orgulloso" del trabajo de la Guardia Civil por, entre otras cosas, detener a los "comandos separatistas" o descubrir "la corrupción de Pujol [Jordi] y Convergencia".

A mí no solo no me molesta este discurso de Pedro Garrido, sino que me siento orgulloso del trabajo de la @guardiacivil. A los políticos separatistas les molesta porque ellos sí detienen a los comandos terroristas o descubrieron la corrupción de Pujol y Convergencia. Gracias