Risas en el estudio de Rac 1, la emisora del grupo Godó, líder de audiencia en Cataluña y abanderada del proceso separatista. El accidente del paracaidista que portaba la bandera de España en el desfile del Doce de Octubre ha causado carcajadas y toda clase de bromas sobre el Ejército, España y la Fiesta Nacional. El locutor Xavier Bundó, que dirige los matinales del fin de semana en la emisora. no podía parar de reír hasta que ha reparado en que tal vez el paracaidista podría haber resultado gravemente herido.

Transcurría la sección "Il.lustres execrables", dedicada este sábado al recientemente fallecido Jacques Chirac, cuando Bundó mandaba callar a sus colaboradores. A partir del minuto 11:09 de la citada sección:

-X. Bundó: Perdona, perdona, Santi, pero es que estoy viendo el desfile militar y hay un paracaidista que se ha quedado enganchado en un palo... Sí, sí Pero me dicen que se ha dado un ostión bastante considerable, jeje

-Colaborador: ¿Delante del Bernabéu?

-X. B.: Sí, sí, delante del Bernabéu en una farola. Cuidado, Cuidado, jajajaa. Cuidado porque está todo parado. A ver si podemos hablar con la Mar Poyatos, jajaja, por favor, jajaja porque la imagen... No quiero reírme porque no sé si se ha dado un golpe fuerte. Quiero decir, se mueve y está bien, pero se ha quedado enganchado en la farola, efectivamente, con la bandera de España, que se le ha enganchado en la farola en medio de la Castellana, al lado del Bernabéu, y ahora no sé cómo bajará porque claro está colgado. Mar Poyato, ¿qué está pasando?

-Mar Poyato: Sí, pues mira, un susto, un susto porque bajaban dos paracaidistas y el que ha quedado colgado de esta farola, justo delante, bien bien en la tribuna de autoridades es el que lleva la bandera española, se ha quedado enganchado en esta farola, no puede bajar, de momento le han descolgado la bandera porque pesa mucho y dificulta que se pueda desligar del paracaídas

-X. B.: Ay, ay, ay

-M. P,: Deducimos que lo que hará será desligarse del paracaídas y bajar por la farola

- X. B.: Calla, calla. Perdona, es bajar por la farola como los bomberos cuando bajan por la barra, digamos

-M. P.: Exacto

-X. B.: Osti, pero estamos hablando de que debe estar a una altura bien bien de seis o siete metros u ocho. No más, más. Ahora el Rey sonríe... Espero que no se haya hecho daño, pero el momento es de una comicidad absoluta. O sea, hay un paracaidista con la bandera de España y todo su ímpetu, que es la bandera que le tienen que presentar al Rey, y ha chocado contra una farola y se ha quedado colgado allá a seis u ocho metros del suelo. Y todavía está allí, jaja.

La conexión con la corresponsal de la emisora en Madrid ha continuado entre bromas y veras mientras que Bundó y sus colaboradores seguían riéndose del accidentado, de la situación y del Ejército. "Ojo, que estos son los que conquistaron Perejil" y "nada como plantar farolas para evitar una invasión española", comentaban los colaboradores.

La emisora del conde de Godó, que presume del título de grande de España, se caracteriza por el sesgo independentista de sus informativos, programas y tertulias. El grupo Godó, del que también forma parte La Vanguardia, es el más subvencionado por la Generalidad.

La corresponsal de Rac 1 ha subido las imágenes del accidente a su cuenta, donde son celebradas por la parroquia independentista con comentarios del tipo "un colgado con una bandera, eso es España".