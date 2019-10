Guardiola se convierte en la cara visible del violento 'Tsunami Democràtic'

"Hoy se ha hecho pública en el Estado español una sentencia del Tribunal Supremo que es un ataque directo a los derechos humanos". Así arranca el mensaje de la organización separatista Tsunami Democràtic que ha sido leído en inglés por Pep Guardiola. El exentrenador del Barça se ha prestado a ejercer de portavoz de la organización que ha colapsado el Aeropuerto de Barcelona y cuyos seguidores se han enfrentado a Mossos y Policía Nacional, han montado barricadas, lanzado objetos contundentes contra las fuerzas policiales y alterado las previsiones de viaje de miles de personas.

Pep Guardiola posa veu a @tsunami_dem en un comunicat internacional emès per la @BBC i @AFP pic.twitter.com/8mWLgbanJr — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) October 14, 2019

Según el texto leído por Guardiola, los derechos humanos afectados son los de reunión, manifestación, libertad de expresión y el derecho a un juicio justo. "Este es un hecho inaceptable en la Europa del siglo XXI. España vive una deriva autoritaria bajo la que se utiliza la ley antiterrorista para criminalizar la disidencia e incluso a artistas que ejercen su libertad de expresión", ha llegado a declarar Guardiola en alusión a los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos con explosivos y preparados para cometer atentados y al rapero Valtónyc, fugado en Bruselas y apadrinado por Puigdemont.

"Los líderes condenados hoy representan a los partidos políticos mayoritarios y a las entidades de la sociedad civil más importantes de Cataluña. Ni el Gobierno de Pedro Sánchez ni ningún otro Gobierno español ha tenido la valentía de afrontar este conflicto a través del diálogo y el respeto, sino que han optado por la represión como única respuesta", ha reprochado el entrenador de fútbol.

Según Guardiola, el independentismo es "transversal e inclusivo basado en la voluntad de autogobierno de los catalanes". Ha negado que se trate de un movimiento xenófobo. "Esta lucha no violenta no se parará hasta que no se acabe la represión y se respete el derecho de autodeterminación como se ha hecho en el Quebec o en Escocia" ha amenazado. "Lo que pedimos es 'España, siéntate y habla" ha añadido. También ha pedido la mediación internacional.