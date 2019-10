Sánchez se compromete con Casado y Rivera a consensuar la respuesta a la violencia en Cataluña

Mientras los separatistas bloqueaban el Aeropuerto de El Prat y cortaban el AVE entre Barcelona y Figueras, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, llamaba este lunes por la tarde a Pablo Casado y Albert Rivera para trasmitirles que "si fueran necesarias medidas excepcionales, éstas serían compartidas".

"Han sido conversaciones constructivas y en ambas se ha mantenido un clima positivo de lealtad institucional, apoyo y unidad", informan desde Moncloa, que añaden que "Sánchez, en repetidas ocasiones, ha reiterado públicamente que, llegado el caso, el gobierno actuará con serena firmeza, proporcionalidad y unidad".

Desde el PP recuerdan que su líder, Pablo Casado, ya pedía este lunes por la mañana a Pedro Sánchez que "actúe con responsabilidad y firmeza". "El Gobierno cuenta con el apoyo del PP para adoptar todas las medidas que sean necesarias para preservar el orden público de los ciudadanos en Cataluña", insisten los populares que demandan "agilizar los instrumentos legales que procedan para garantizar la estabilidad en Cataluña".

Entre las propuestas que Casado ponía de nuevo sobre la mesa está la aplicación de La Ley de Seguridad Nacional para controlar a los Mossos y las guardias urbanas "evitando así instrucciones ilegales de los mandos políticos de la Generalidad".

El líder popular también propone controlar las cuentas de la Generalidad a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera "para evitar la malversación de caudales públicos a favor de la independencia" y activar la Ley de Acción Exterior "para cerrar de inmediato Diplocat y evitar la propaganda institucional del independentismo en el exterior después de la sentencia".

He hablado por teléfono con Pedro Sánchez. Le he trasladado mi apoyo al Gobierno para hacer que se respete la ley y el orden público en Cataluña y le he pedido una reunión urgente entre Gobierno, Ciudadanos y PP para actuar juntos, aunque él no lo ve oportuno por ahora. (1/2)