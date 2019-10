Álvarez de Toledo: "Lo vivido el 1 de octubre no me pareció un simulacro ni una ensoñación" Considera "que se podría haber postergado la publicación de la sentencia un mes" para que no coincidiera con el periodo electoral.

Cayetana Álvarez de Toledo | EFE A la cabeza de lista del Partido Popular por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, le "cuesta disimular" su "decepción con algunos aspectos de la sentencia" del Tribunal Supremo sobre el desafío separatista. La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados ha asegurado este martes en una entrevista en Cope que "comparte la posición de la Fiscalía" y que "lo vivido el 5 y 6 de septiembre y el 1 de octubre, que yo estuve en Sant Julià de Rmis, no me pareció un simulacro ni una ensoñación, la propia declaración de independencia, no parecía un señuelo para negociar". Se refería así al argumento que da el Alto Tribunal para descartar la rebelión calificando el proceso separatista como una "ensoñación" o "quimera" para obligar al Gobierno de Mariano Rajoy a negociar un referéndum de autodeterminación. Una "decepción personal" que para Álvarez de Toledo "es compatible con la defensa del Estado de derecho y el respeto a una sentencia" que representa la "derrota del totalitarismo" y demuestra que "no hay impunidad en España ya que estamos en una grandísima democracia". La número uno del PP por Barcelona no seguía así la línea argumenta marcada este lunes por Pablo Casado que consideraba que el procedimiento judicial había sido "ejemplar". "A mí me cuesta disimular mi decepción con algunos aspectos de la sentencia", reconocía número uno por Barcelona. "Se podría haber postergado un mes" Álvarez de Toledo que también reflexionaba sobre el momento de publicación de la sentencia en plena precampaña electoral: "Una vez más, voy a decir otra cosa que tampoco es conveniente. Tengo dudas sobre la idoneidad de haber publicado esta sentencia en plena campaña electoral. No creo que haya sido la mejor idea, honestamente. Creo que se podría haber postergado la publicación de esta sentencia un mes sin ningún problema", afirmaba la popular. Sobre los altercados de las últimas horas en Cataluña tras conocerse esta sentencia, la dirigente popular ha señalado que "lo que estamos es un espectáculo intolerable. No son sólo escuadrones en la calle, sino que esto está siendo jaleado desde las instituciones por la autoridad política de la comunidad". En este sentido, Álvarez de Toledo ha dicho que "el Estado tiene que poner todos los medios al alcance para frenar esto". El primer lugar, para mantener el orden público, ha pedido que se aplique la Ley de Seguridad Nacional. Y también, para mantener "el orden moral", ha solicitado a Sánchez que rompa "cualquier acuerdo político con quienes están jaleando la violencia". Compartir

Enviar

Flipear

Tuitear

Compartir

Menéalo

Pinear

Imprimir Enviar Temas Sentencia del 'procés'

Cayetana Álvarez de Toledo

Partido Popular En España

Lo más popular