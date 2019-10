El comisario Villarejo pide apartar al juez García Castellón de la causa por "pérdida de imparcialidad"

El comisario José Villarejo ha presentado este martes un escrito pidiendo la recusación del titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, por supuesta "pérdida de la debida imparcialidad objetiva y subjetiva". En los próximos días, el magistrado debe decidir si prorroga la prisión provisional de Villarejo que el próximo 3 de noviembre cumple 2 años encarcelado en el marco de la 'operación Tándem'.

En un escrito remitido remitido al Juzgado del propio García Castellón, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el mando policial encarcelado afirma que "aún cuando son numerosas y sobradamente fundadas las razones que desde hace tiempo podría haber esgrimido para instar este incidente de recusación, ha sido lo acontecido estos últimos días, la gota de agua que ha colmado el vaso de mí, hasta ahora, disciplinado sometimiento".

"Lamentablemente", añade, "lo ocurrido desborda con creces los límites de la escasa confianza que aún tenía respecto en la buena fe que podría guiar la conducta del Sr. Magistrado instructor por lo que siento haberme vista obligado a denunciarle. Las últimas decisiones adoptadas por el Sr. Magistrado instructor que, como es habitual y ocurre a diario, he conocido por la prensa sobre eliminar del torrente sumarial una documentación que Su Señoría considera sensible y el haber decidido sin poder defenderme ya la prórroga de mi prisión preventiva."

"En este sentido, he tenido en estos días conocimiento que existen en los autos grabaciones mantenidas con responsables políticos de todos los gobiernos a los que he servido encargados de la seguridad del estado que evidencian que mi actividad como agente encubierto utilizando mi estructura empresarial no sólo estaba permitida y autorizada", sostiene Villarejo.

La prisión provisional de Villarejo

Precisamente, La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este martes al magistrado García Castellón que prorrogue la prisión incondicional del comisario. Villarejo fue arrestado el 3 de noviembre de 2017 y enviado a prisión por la entonces titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, tras efectuarse la llamada 'operación Tándem'.

La ley establece que la duración inicial de prisión provisional solo puede alcanzar los dos años, pero autoriza una sola prórroga de otros dos años. Los fiscales Anticorrupción de la causa sostiene que la prórroga es necesaria y solicitan la celebración de la vista en la que las partes deben exponer sus argumentos a favor o en contra de la medida cautelar.

La decisión última la tomará el propio Manuel García Castellón, al que Villarejo pide ahora apartar de la causa. Aunque la prórroga de prisión de 2 años sea acordada, el magistrado podría decidir dejar libre bajo fianza al mando policial encarcelado en la prisión madrileña de Estremera.

En todo caso, la vista sobre las medidas cautelares deberá celebrarse y resolverse antes del citado 3 de noviembre, aunque previsiblemente, García Castellón no vaya a cambiar la situación de privación de libertad de Villarejo por riesgo de fuga o destrucción de pruebas. No obstante, el comisario se encuentra en un delicado estado de salud y cumple ya 2 años en prisión provisional.