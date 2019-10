El director de la DGT, contra el coche eléctrico: "No tenemos dónde enchufarlo y es carísimo" Cree que el Gobierno se ha equivocado al "vender un producto que no teníamos". Reconoce que no hay infraestructura para el coche eléctrico.

Pere Navarro, director de la DGT. | EFE El director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro ha defendido durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Executive Forum en el Hotel Palace de Madrid, que hay que resolver "el tema de la precariedad" para poder decirle a la gente "que compre un coche nuevo y además eléctrico". "Cometimos el error de vender un producto que no teníamos en la estantería, no tenemos dónde enchufarlo y el precio es carísimo. Nos equivocamos todos", ha lamentado. En este sentido, añadió que "sin infraestructura de carga no hay coche eléctrico" y que es una "prioridad" del Gobierno crear la infraestructura "adecuada". "Donde nos haría falta, en la ciudad, en el aparcamiento es difícil enchufarlo. Pero el que vive fuera de la ciudad tiene facilidades para enchufarlo", criticó. Además, el director general de Tráfico vaticinó que "lo que viene son los desplazamientos a pie por el envejecimiento de la población" ya que, a su juicio, "la gente mayor camina" por lo que la tendencia será "dejar la acera limpia de obstáculos para poder caminar". Sobre el coche conectado, celebró que es un "salto adelante" desde el punto de vista de la seguridad vial "que se hablen unos vehículos con otros" y reconoció que, "sin duda", todas las nuevas tecnologías "van bien para la vigilancia y el control". Compartir

Automóvil eléctrico En España

