Apenas unas horas dspués de los graves disturbios ocurridos en Cataluña, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha asegurado en una entrevista en Es la Mañana de Federico, de esRadio que, a pesar de que el Tribunal Supremo no reconoció el delito de rebelión en su sentencia sobre el 1-O, la rebelión "continúa". "La sentencia es una gran estafa a la verdad", ha lamentado en este sentido.

Ortega Smith, abogado de la acusación popular ejercida por su partido durante el juicio, ha admitido que el fallo ha sido una "grandísima decepción" para ellos porque incluye "una gran mentira", que es rechazar el delito de rebelión basándose en el supuesto de que los condenados sabían que no podían consumar sus delitos y sólo buscaban forzar al Gobierno a negociar. "No pueden engañar a nadie. Ha sido un delito retransmitido desde la Generalidad, en directo", ha asegurado.

De hecho, recuerda que no sólo Vox defendió la existencia de ese delito sino también el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, el juez instructor, Pablo Llarena, el tribunal de apelación compuesto por tres magistrados y la propia Abogacía del Estado que después cambió de criterio cuando "el Gobierno le torció el brazo". "¿Estaban todos equivocados?", se ha preguntado asegurando que "el tribunal ha perdido una gran oportunidad para recuperar su prestigio".

Para el secretario general del partido la admisión de ese delito es una cuestión fundamental que tendrá consecuencias. "No solo nos jugamos la impunidad de unos delincuentes, nos jugamos el Estado de derecho, el orden constitucional y la soberanía nacional", ha advertido. En este sentido, ha recordado la comparecencia del rey Felipe VI el 3 de octubre, dos días después del golpe, llamando al orden. "¿Acaso no sabía lo que estaba pasando? ¿Salió a hacer un teatro?", se ha preguntado irónicamente.

Por todo ello, Ortega Smith considera "normal" que Pedro Sánchez no les haya llamado este miércoles para abordar la situación en Cataluña. "No nos llama porque sabe que no aceptamos el falso relato de esta sentencia", ha valorado ante al hecho de que el presidente del Gobierno siga sin incluirles en sus rondas de contacto con los principales partidos políticos.

El papel de Vox como acusación popular

Ortega Smith ha querido también responder al Tribunal Supremo por cuestionar en la sentencia el papel de un partido político como acusación popular. "Dijimos hasta la saciedad que no actuábamos para defender a un partido político, actuábamos porque nadie lo hacía", ha asegurado admitiendo que "la vocación" de un partido no es ejercer como tal pero que "no tuvieron más remedio" que hacerlo ante la inacción del resto de implicados.

El número dos de Vox recuerda que, gracias a su papel, pudieron pedir la prisión provisional sin fianza para Joaquin Forn y Carme Forcadell e impedir así que huyeran. De hecho, ha asegurado que esta medida cautelar no se admitió en el caso de Carles Puigdemont y Marta Rovira, motivo por el que se fugaron y no han podido ser juzgados todavía.