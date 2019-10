La convocatoria por parte de Pedro Sánchez a Albert Rivera, quien como Pablo Casado y Pablo Iglesias acude este miércoles a La Moncloa, no alteraba la agenda del líder de Ciudadanos, que como estaba previsto protagonizaba junto a la líder de la oposición en Cataluña, Lorena Roldán, un acto en un centro cultural de Barcelona.

"Yo no iba a dejar de estar aquí, porque se puede estar esta tarde en La Moncloa pero hay que estar aquí, en Barcelona y en Cataluña con los valientes que estáis dando la cara" afirmaba en primer lugar, arrancando la ovación de sus simpatizantes, que como en muchas noches electorales del partido naranja frutaban eufóricos el clásico "yo soy español, español", al que Rivera apostillaba: "No hay nada más español, que ser barcelonés, catalán y de Ciudadanos en Cataluña".

En ese clima, Rivera anunciaba una concentración el próximo domingo, en la Plaza de Sant Jaume, donde se encuentra la sede del Gobierno catalán, y también la del Ayuntamiento, con el lema "Basta ya, justicia y convivencia". Rivera llamaba así a la protesta: "Este domingo, a los que estamos hartos, a los que ya no aguantamos más ver en la televisión lo que sucede y queremos defender nuestra democracia, este domingo, a los que no queremos que Torra nos diga lo que tenemos que hacer y queremos ser libres y defender la igualdad entre españoles, este domingo, a los que no queremos ver cómo arden nuestras ciudades, a los que no queremos que aplaudan a los violentos sino aplaudir a los demócratas"

Pedirá a Sánchez más guardias civiles y policía en Cataluña

El líder naranja, a cuya convocatoria se sumaba a última hora la candidata por Barcelona, Inés Arrimadas, aseguraba que había llegado para "rendir homenaje" a los constitucionalistas agredidos estos días por portar símbolos nacionales. Además, anticipaban horas antes de la cita con el presidente del Gobierno en funciones, que le mostraría su apoyo pero no de manera incondicional, sino para que se refuerce de manera significativa la dotación de las Fuerzas de Seguridad en Cataluña.

"Que ponga todos los agentes y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a disposición de los catalanes. Todos, los que hagan falta. ¿Sabéis a quién le molestan los policías y los guardias civiles? A los delincuentes, a mí me parece muy bien que ayuden a los Mossos" afirmaba ante la ovación del público, que prorrumpía en vivas a la policía autonómica, la Benemérita y el Cuerpo Nacional de Policía.

Rivera homenajeaba también a Lorena Roldán y los dirigentes catalanes de Ciudadanos, como Carlos Carrizosa, por haber presentado la moción de censura contra Torra, "un impresentable que nos llamaba bestias taradas" decía.