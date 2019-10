Cs, a Torra: "Ni se dignó a mirar a una embarazada que no podía llegar al hospital por su culpa"

Ciudadanos responsabiliza a Quim Torra de la violencia desatada en Cataluña en los últimos días. La portavoz parlamentaria Lorena Roldán se ha mostrado muy contundente contra el presidente de la Generalidad. "Usted ha venido aquí a incendiar después de tres días de caos y violencia; es usted un irresponsable, ha venido a decirnos que lo más grave que ha ocurrido es que el Tribunal Constitucional les venga a decir que no pueden hacer lo que les da la gana mientras se producen incendios y se colocan barricadas, se ataca a los Mossos con ácido y se usan cohetes, piedras y cócteles molotov".

Roldán también ha acusado a ERC de alentar la violencia y a su portavoz, Sergi Sabrià, de haber dado instrucciones para tomar el Aeropuerto. "Son unos instigadores", ha añadido la dirigente de Ciudadanos. "Mientras usted da las gracias a los violentos, nosotros damos las gracias a las policías que nos protegen", ha añadido en alusión a Torra. También se ha referido a las clases y consultas médicas canceladas, a los problemas de movilidad generados por las manifestaciones separatistas.

Además, ha reprochado a Torra que participara en el corte de la Ap-7 en Gerona, donde se impidió el paso a una embarazada que se dirigía al hospital. "Una mujer embarazada no podía llegar al hospital por su culpa y usted ni siquiera se dignó a mirarla", ha dicho Roldán.

Una señora visiblemente embarazada ruega que la dejen pasar porque puede romper aguas en cualquier momento, y los independentistas NO LE DEJAN PASAR. Torra (el tipo que supuestamente ejerce el cargo de president) pasa delante Y NI SE INMUTA.

Se puede ser peor ser humano? pic.twitter.com/R20AOy8nAR — Tabarnia Oficial - Plataforma por Tabarnia (@Bcnisnotcat_) October 16, 2019

La dirigente de Ciudadanos ha acusado a los separatistas de agredir a mujeres, se ha referido al ataque sufrido por una mujer en Tarragona por llevar una bandera de España y ha contado que una miembro de su partido fue atacada por llevar una camiseta como la que hoy lucen todos los diputados de Ciudadanos, blanca e ilustrada con un corazón que incluye la bandera de España, la señera y la bandera de Europa. "Agredieron a una compañera por lucir este símbolo y nosotros estamos orgullosos de lucir este símbolo".

Críticas del PSC y Podemos

El dirigente del PSC, Miquel Iceta, se ha unido a la censura de Ciudadanos y ha pedido la dimisión de Torra no sin antes convocar elecciones. Iceta, inusualmente duro, se ha referido a los episodios de violencia de los últimos días y también ha responsabilizado directamente al presidente regional y a los partidos nacionalistas de actitud contemplativa y pasiva ante el caos.

Hasta la portavoz de la versión catalana de Podemos, Jéssica Albiach, ha censurado a Torra, ha calificado su discurso de "delirante e irresponsable" y ha denunciado la tardanza en condenar la violencia. Sin embargo, tras esas duras críticas a Torra se ha unido a las consideraciones del dirigete separatista sobre la sentencia.

El PP y el "Gandhi catalán"

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, arremetió contra Torra, al que acusó de haber comparecido "tarde y mal y además de manera deshonesta". Fernández censuró que el presidente de la Generalidad se "cachondee" de la gente al calificar de "resistencia pacífica" que pisoteen sus derechos. También agradeció su labor a Guardia Civil, Policía Nacional y policías locales: "Lo vuestro no es violencia, sino el uso legítimo de la fuerza, gracias por protegernos", dijo en alusión a las acusaciones separatistas sobre la actuación policial del 1-O. También se refirió a los miles de agentes de los Mossos decentes: "No tenéis la culpa de recibir órdenes de descerebrados".

Además aseguró a los catalanes no independentistas que "no estáis solos y os garantizo que los líderes del Tsunami responderán ante la justicia". Por último pidió a los jóvenes que sean rebeldes: "No hagáis caso a gente que va en coche oficial y gana 152.000 euros al año como este Gandhi catalán que tenemos aquí enfrente. Ser rebeldes es ser humanos, no animales".

Reacciones separatistas

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, arremetió contra la actuación de los Mossos y se desmarcó de la propuesta de referéndum de autodeterminación planteada por Torra. "La acabamos de conocer", dijo Sabrià, que también exigió "diálogo" al Gobierno porque "su silla está vacía". Albert Batet, el portavoz de Junts per Catalunya (JxCat), repitió los argumentos de Torra. En cuanto a los Mossos, dijo apoyarles al tiempo que exigía "responsabilidades por las actuaciones desproporcionadas".

En su turno de réplica, Torra se dirigió a Ciudadanos y dijo que los nacionalistas han condenado la violencia todas las veces que ha hecho falta. En respuesta al PSC, el presidente de la Generalidad negó que España fuera un Estado de Derecho. "Esperaba que los socialistas dijeran que no están de acuerdo con la sentencia, que les parece desproporcionada", añadió Torra.

Reprochó a Podemos que le acuse de "activista" y criticó que se hubieran referido a su discurso como "delirante" por pedir amnistía y autodeterminación. También se refirió a la dura intervención del popular Fernández, al que dijo que "no le tolero que criminalice al Tsunami".

Más críticas de la oposición

Lorena Roldán volvió a arremeter contra el presidente regional en términos tajantes: "¿No se cansa de engañar a todos los catalanes? No apele más a la Unión Europea y a la ONU, deje de insistir con las fake. Los héroes son los catalanes que no salen a la calle por culpa del Tsunami totalitario. Deje de hablar de Gandhi mientras sigan ardiendo nuestras calles en Cataluña. Ha tenido la desfachatez de hablar de infiltrados. ¿Cuántos infiltrados se necesitan para tomar el Aeropuerto? Explíquenos sus relaciones con los CDR detenidos por terrorismo. Pare usted este Tsunami de violencia antes de que no haya vuelta atrás".

En su nuevo turno, Iceta insistió en que Torra no es capaz de ser presidente de Cataluña. "Usted es incapaz de garantizar la convivencia, la seguridad ciudadana y el autogobierno", le reprochó. La portavoz de Podemos, Jéssica Albiach, reiteró la petición de dimisión "porque hay que proteger las instituciones catalanas porque hay que gobernar para todos".

Por parte de la CUP, Carles Riera aseguró que Torra "improvisa" y criticó los "intereses partidistas" de JxCat y ERC. También les responsabilizó del ingreso en prisión de cuatro de los detenidos por los disturbios de los últimos días.

El popular Alejandro Fernández explicó a Torra que Cataluña no es una colonia "por lo que nadie va a reconocer su derecho a la autodeterminación". También le dijo que en el plano internacional el independentismo es una "nanopartícula" y le recomendó que "aterricen".

El pleno del Parlament ha concluido con la votación sobre un cambio en el orden del día para que Torra hablara de sus supuestas relaciones con los CDR detenidos por terrorismo. Los grupos separatistas rechazaron la alteración y evitaron que Torra tuviera que dar explicaciones.