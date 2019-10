Mayor Oreja: "Los golpistas parece que han perdido pero han ganado"

El exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, ha analizado en el programa Es la Tarde de Dieter de esRadio la grave situación que ha provocado en Cataluña la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes golpistas catalanes. Mayor ha contado que vive estos momentos "con lógica preocupación" y ha pedido que "no caigamos en el espejismo" ni que "los árboles no nos dejen ver el bosque".

Con estas palabras Jaime Mayor Oreja se ha referido "al proceso" que "está puesto en marcha desde 2004". Este proceso – cuyos ejes ahora son "Sánchez y ERC cuando antes fueron ETA y ZP- después de la sentencia, está más vivo que nunca". Mayor Oreja ha indicado también que "Podemos ha sido un actor secundario que dio una patada a la mesa" y que evitó "el Gobierno del Frente Popular separatista".

Piensa Jaime Mayor Oreja que "lo grave es que el proceso está fortalecido una vez que han superado la sentencia" al igual que "sus líderes", algo que para el exministro del Interior es "inquietante". Además ha apuntado que aunque "los incidentes son terribles, Sánchez quiere mantenerlo vivo". Sin embargo cree que "las calles de Barcelona pueden destruir el proceso por la revuelta tan violenta". Los otros "obstáculos de este proceso" son "dos personajes, Torra y Puigdemont" y "el resultado electoral".

También ha dicho que los golpistas "parece que han perdido pero han ganado" por "las consecuencias de la política penitenciaria", que está en manos de la Generalidad. Sobre los golpistas presos ha añadido que "son mucho menos heroicos que los de ETA" y que "están celebrando" en las cárceles el resultado de la sentencia del Tribunal Supremo. Mayor Oreja piensa que "se repite la operación Otegi".

Crisis de civilización en Europa

El exministro ha presentado la convención One of us que se celebrará durante los días 18 y 19 de octubre en Santiago de Compostela y que reunirá a cerca de 200 pensadores e intelectuales para crear el primer observatorio europeo de valores.

Sobre esta convención ha asegurado que actualmente en Europa hay "una crisis de civilización" que se vive de diferentes maneras en los distintos países. Las consecuencias en España para Mayor Oreja es la crisis nacional y ese "poceso" iniciado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2004. A Mayor le preocupa que "no entendamos lo que estamos viviendo" y que "es letal para la derecha, la izquierda constitucional y para España".