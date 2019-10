Aguirre se desvincula de la financiación ilegal del PP madrileño en Púnica: "Mi inocencia prevalecerá"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha desvinculado de la supuesta financiación ilegal del PP madrileño en el marco de la trama Púnica: "Mi inocencia prevalecerá".

En su declaración de 3 horas y media ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, Aguirre ha asegurado que no tenía responsabilidad económica, administrativa o contractual en el PP de Madrid porque no eran las funciones del presidente, recurriendo incluso a los estatutos del partido para dejar claro que no tenía funciones en materia económica o de contratación.

Según Aguirre, el exgerente Beltrán Gutiérrez se encargaba de todo, y ha dicho no saber nada de la cláusula del 1 % para publicidad que se incluyó en numerosas adjudicaciones de consejerías madrileñas y que supuestamente servía para financiar irregularmente al partido. También, ha señalado que que ella nombraba a sus cargos en la Comunidad pero que siempre lo consultaba antes con el entonces presidente del partido a nivel nacional, Mariano Rajoy.

En tono irónico, la expresidenta regional ha criticado que las fiscales del caso se hayan "empeñado" en que Fundescam (fundación ligada al PP que el juez cree que contribuyó en el desvío de fondos), era el "Watergate", cuando en realidad la misma fundación existía en otros partidos como el PSOE o Izquierda Unida.

Sobre el expresidente madrileño, Ignacio González y el exconsejero Francisco Granados, ambos imputados, Aguirre ha dicho que nombró al primero su vicepresidente porque confiaba en él, y al segundo secretario general del partido por su magnífica trayectoria y buen hacer. Después, añadía que nunca despachó con Granados sobre la empresa pública Arpegio ni sobre el plan Prisma, del que se investiga si también se desvió dinero.

Tras su larga comparecencia, Aguirre ha realizado unas breves declaraciones a los medios a las puertas de la Audiencia Nacional en las que ha mostrado "su satisfacción" de haber mostrado al juez "su versión de los hechos que se le imputan".

"Nunca he hecho, ni he conocido, ni he consentido, ni he dejado de ejercer la diligencia necesaria para evitar ningún hecho que fuera una irregularidad y mucho menos una ilegalidad en el supuesto de que se hubiera producido. Estoy convencida de que mi inocencia prevalecerá porque confío en la justicia", concluía.