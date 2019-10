Rivera: "Me da igual si los fascistas llevan la estelada o la bandera franquista"

Albert Rivera comparecía este viernes en una rueda de prensa extraordinaria en la sede central de Ciudadanos en Madrid, para valorar la jornada de huelga en Cataluña y los incidentes violentos que por cuarta noche consecutiva se han repetido en las principales ciudades de esa comunidad, singularmente Barcelona.

El líder naranja lamentaba la actuación del Gobierno en funciones, ya que a su juicio tanto el presidente Pedro Sánchez, como el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, "niegan la realidad". "No se puede salir hoy a hacer una rueda de prensa y decir que no pasa nada en Cataluña, porque eso es mentira" señalaba al inicio de su comparecencia sobre lo dicho en el Palacio de La Moncloa minutos antes por el titular de Interior. A ambos les reiteraba, como hiciese el miércoles tras la reunión en Moncloa con el jefe del Ejecutivo, que la vía era aplicar el 155 de nuevo para cesar a Quim Torra.

Rivera rebautizaba la huelga como "sabotaje general" y arremetía también contra la actitud de la alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau, que este mismo viernes daba la "bienvenida" a los miles de manifestantes que llegan a la capital catalana. "No se puede ser cargo público y a la vez ultra, no se puede ser cargo público y vivir del dinero publico y a la vez ir contra el Estado" señalaba, reprochándole a la alcaldesa que hubiese llamado "represores" a los Mossos d’Esquadra o que se vaya a manifestar "con Bildu" en contra de la sentencia del Tribunal Supremo que condena por sedición a los cabecillas del golpe secesionista de 2017.

Ni esteladas ni banderas franquistas

Preguntado por la participación de grupos de extrema derecha en incidentes violentos la pasada madrugada, Rivera contestaba con firmeza: "A mí los fascistas me da igual qué símbolo lleven. Me da igual si llevan la estelada o la bandera franquista. No nos representan ni la bandera franquista ni la bandera separatista. Mi bandera es la bandera de Cataluña y la bandera de España. Eso somos los de Ciudadanos y creo que millones de españoles que estamos en al sensatez, en el Estado de Derecho y en la Constitución".

Al pronunciar estas palabras, se giraba para mostrar el logo oficioso de Ciudadanos, situado de fondo en la rueda de prensa, con un corazón con las banderas española, catalana y europea, el mismo que los diputados naranjas en el Parlament, con Lorena Roldán al frente, lucían este jueves en camisetas en el pleno parlamentario en Cataluña.

Rivera vuelve este fin de semana en Barcelona, donde el domingo Ciudadanos celebrará una concentración bajo el lema "Basta Ya, Justicia y Convivencia" en la Plaza de Sant Jaume, donde se ubican las sedes del Gobierno catalán y del Ayuntamiento.