Torra provoca a Sánchez y le dice por carta que no tolera "lecciones sobre condenar la violencia"

Quim Torra está fuera de control. Abandonado por los suyos de Junts per Catalunya (JxCat) y por sus socios de ERC, pretende subirse a lomos de la revuelta violenta del separatismo, liderar la insurrección y sacar partido de los disturbios y el terrorismo callejero. Trata también de provocar al presidente del Gobierno, a quien insta a sentarse a negociar tras la noche de más violencia de la semana negra de Cataluña. Ya no es interlocutor de nadie. Ha perdido la autoridad hasta el punto de que el representante de Oriol Junqueras en el "Govern", Pere Aragonès, comparece junto a él y lanza el discurso de la parte de ERC en el gobierno regional puesto que ni se fían de Torra ni le conceden el privilegio de la plena representación como presidente de la Generalidad.

En ese contexto, Torra ha tratado de comunicar sin éxito vía telefónica con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien a través de un comunicado ha vuelto a exigir al que se considera la máxima autoridad de Cataluña una condena en condiciones de la violencia separatista que se niega por sistema a realizar. La negativa de Sánchez a cogerle el teléfono ha sulfurado al presidente regional, que ha escrito una carta incendiaria dirigida a quien considera su "homólogo": "Usted no me tiene que dar lecciones a mi de condenar y luchar contra la violencia porque yo, igual que el movimiento independentista durante todos estos años he luchado siempre y he condenado siempre todas las violencias. Todas". Solo falta el "venga de donde vengan".

Torra y los CDR detenidos

Ese es el primer punto de la carta. Escribe quien aparece en varias grabaciones de la Guardia Civil en el curso de la investigación contra los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) en contacto con los elementos más extremos del separatismo. El mismo que pidió en público a los CDR que apretaran, que hacían bien en apretar, el partidario de la vía eslovena, el hombre que sobre las cenizas del último incendio en el centro de Barcelona ha afirmado en un discurso "institucional" que "llegaremos tan lejos como el pueblo de Cataluña quiera llegar".

Crítica feroz

El resto de la carta es una crítica feroz contra la negativa de Sánchez a hablar con Torra hasta que no haya una condena expresa y firme de la condena. Torra le dice que no tiene "relato" ni "propuestas" para Cataluña, que "se niega a todo tipo de diálogo" y que "después de la sentencia absolutamente injusta contra personas de paz y democracia que ha desatado la indignación de los catalanes, es una irresponsabilidad absoluta que la comunidad internacional no entenderá de ninguna manera".

Se despide Torra con una nueva alusión al diálogo: "siempre nos encontrará dispuestos a hablar del derecho legítimo de Cataluña al ejercicio de su derecho de autodeterminación".

"Hasta donde el pueblo quiera"

Torra no tolera lecciones y menos de un, en su opinión, irresponsable al que insta a sentarse para fijar un referéndum, una oferta que considera imbatible. Y lo hace con la fuerza de las manifestaciones de los últimos días, las barricadas de fuego, la pirotecnia contra los helicópteros policiales, las bolas de hierro y las botellas de ácido contra mossos y agentes de la Policía Nacional. Dispuesto a llegar hasta donde el "pueblo" quiera llegar. Es el "momentum" del que tanto habló en los últimos meses, el punto de no retorno para alcanzar la secesión. Ahora o nunca. Ha olido la pasividad del Gobierno, la "moderación" y el desconcierto de Moncloa y arremete con todo. Traslada la tensión de la calle al plano institucional.

Traducción completa de la carta

Sr. Pedro Sánchez

Después de haberle vuelto a emplazar al diálogo y que usted no haya atendido a mi llamada telefónica, tengo que contestarle por carta al mensaje de WhatsApp que han enviado a los periodistas, una manera impropia de responder para un presidente del Gobierno:

Usted no me da lecciones a mí de condenar y luchar contra la violencia porque yo, igual que el movimiento independentista durante todos estos años, he luchado siempre y condenado siempre todas las violencias. Todas. Constato públicamente como presidente de la Generalidad de Cataluña que usted se niega a hablar con el representante de los catalanes y, todavía peor, se niega a establecer cualquier tipo de diálogo. Tal y como ha pasado desde que usted Presidente de España, se vuelve a poner de manifiesto que no tiene ningún relato político ni ninguna propuesta para Cataluña. Negarse al diálogo en este momento, cuando una sentencia completamente injusta contra personas de paz y democracia ha desatado la indignación de los catalanes, es una irresponsabilidad absoluta que estoy convencido que la comunidad internacional no entenderá de ninguna manera.

Señor Sánchez, nunca dejaremos de emplazarle a usted o al que sea el nuevo presidente del Gobierno de España al diálogo. Siempre nos encontrará, dispuestos a hablar del derecho legítimo de Cataluña al ejercicio de su derecho de autodeterminación. No busque excusas donde no las hay y asuma su responsabilidad de hacer política democráticamente.