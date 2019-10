El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha circunscrito este domingo los disturbios que se están desarrollando durante toda esta semana en las principales ciudades catalanas, tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes golpistas, a un mero problema de orden público, algo a lo que, según ha dicho, se enfrentan todas las democracias en un momento u otro a lo largo de su historia.

"Estamos ante un problema de orden público. Un problema estricto de orden público. Quienes se sitúan en el desorden público se están enfrentando a la Constitución y el Código Penal. La respuesta que da el Estado de Derecho es el orden público a través de la actuación legítima de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para neutralizar esa violencia. Nadie debe ni puede ser ambiguo antes las acciones violentas", ha dicho.

En una comparecencia en el Palacio de La Moncloa, tras asistir a la reunión del Comité de Seguimiento para la Seguridad en Cataluña, ha negado que esté habiendo descoordinación ni falta de medios para combatir a los independentistas radicales que están causando estas algaradas callejeras, negando las denuncias de algunos de los principales sindicatos policiales como Jupol, SUP o UFP han hecho durante este fin de semana.

"He visitado en CECOR (Centro de Coordinación Operativa) en Barcelona y no me han trasmitido problemas ni de medios materiales ni humanos. No ha habido ningún problema en ese sentido", ha negado el ministro, quien ha dicho que la decisión de que finalmente los GRS de la Guardia Civil no apoyasen en el mantenimiento del orden público en la Ciudad Condal fue de los responsables del propio CECOR.

288 agentes heridos y 194 detenidos

El ministro del Interior ha facilitado también algunas cifras que ayudan a poner en contexto cómo han sido los violentos disturbios de estas últimas noches. Hasta este momento, han resultado heridos 288 agentes de las Fuerzas de Seguridad. De ellos, 153 son efectivos de los Mossos d´Esquadra, 134 pertenecen a la Policía Nacional y uno a la Guardia Urbana de Barcelona.

También se han causado daños de diferente consideración en 267 vehículos policiales. Los más afectados han sido los de la Policía Nacional, pues hay daños en 221 de ellos. La policía autonómica catalana tiene dañados 43 vehículos, y la policía municipal de la Ciudad Condal otros tres.

Respecto al número de independentistas radicales detenidos en los últimos días, Marlaska ha dicho que desde el primer día hasta este domingo el número de arrestados asciende a 194, de los que 18 han sido enviados ya a prisión provisional por los jueces, aunque este número podría subir en las próximas horas porque los detenidos de ayer sábado por la noche todavía están pendientes de pasar a disposición judicial.

Exigencias a Torra

El máximo responsable del Ministerio del Interior ha reconocido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no está atendiendo las llamadas que le está realizando el actual presidente de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra. Y ha mantenido que no le atenderá porque "está a la espera de una condena efectiva del presidente Torra respecto a la violencia. Una condena sin matices, sin equidistancia, y con un reconocimiento del trabajo que están realizando las Fuerzas de Seguridad".

Ha mantenido que Torra tiene "una deuda" con el "conjunto de los catalanes" y es hablar de convivencia en vez de seguir en sus posiciones actuales.