"¡Basta Ya! Justicia y Convivencia", era el lema del acto que este domingo ha celebrado Ciudadanos en la Plaza de San Jaime de Barcelona. Acompañado por Inés Arrimadas y Lorena Roldán, Albert Rivera ha subido al escenario para lanzar un mensaje a los radicales que durante seis noches han provocado el caos en la ciudad condal.

"No hay barricada, no hay adoquín, no hay mentira ni señalamiento ni amenaza que pueda frenar la ilusión de un proyecto como España. Y no lo van a lograr nunca porque cuando lo intenten acabarán en la cárcel como han acabado", ha asegurado un Rivera que ha comenzado diciendo que él quería "estar aquí en Barcelona, quiero estar con los míos".

El líder de Ciudadanos que también se ha referido a aquellos separatistas que gritan en las protestas que las calles serán "siempre suyas". "Lo decimos sin agredir a nadie: las calles son de todos, también nuestras".

Mensaje de apoyo a los agentes

Y desde el centro de la plaza de San Jaime, frente al Ayuntamiento y la Generalidad, Rivera alzaba la voz para lanzar un mensaje a los agentes heridos: "Viva la Guardia Civil, viva la Policía y vivan los Mossos. Yo estoy orgulloso de que estén en Cataluña. No estáis solos".

Todo ello, en un acto con tintes electorales en el que Inés Arrimadas ha pedido que "un catalán que ha luchado contra el nacionalismo como Rivera se convierta en el próximo presidente del Gobierno. Todos a votar", ha proclamado tras el discurso de la portavoz de Cs en Cataluña, Lorena Roldán, en el que ha cargado contra el "pirómano Torra. Hay que cesarlo porque es un peligro público".