Pablo Casado, a Álvarez de Toledo: "No van a poder contigo"

Pablo Casado culminó este lunes su visita a Barcelona lanzando un mensaje de apoyo a los miembros de su partido en Cataluña. En una intervención ante la cúpula de la formación en esa comunidad, el líder del PP tuvo unas palabras de "ánimo y aliento" para sus compañeros.

En un momento de su discurso, Casado se dirigió en concreto a Cayetana Álvarez de Toledo, cabeza de lista del PP por Barcelona. "Nunca pensamos que el coraje y la brillantez que ya habíamos visto, y el patriotismo que estaba enarbolando desde la sociedad civil, iba a ser tan nuclear para nuestra propuesta de futuro para todos los españoles", comenzó.

El líder del PP continuó recordado el acto que la portavoz del PP celebró el pasado viernes en Barcelona en la que fue insultada por un grupo de radicales. "Gracias por arriesgar hasta tu integridad física el otro día en la plaza de Sant Jaume. No van a poder contigo porque representas lo que se necesita en esta tierra para que luego eso irradie a toda España".

Contra Sánchez

Tras estas palabras de ánimo, el líder del PP también se dirigió al presidente del Gobierno en funciones: "Sánchez ha fallado a los catalanes y al resto de españoles", sentenció un Casado que añadió que era "inaceptable que hable de normalidad en Cataluña cuando todos hemos visto qué está sucediendo en las calles de esta tierra, cuando él mismo ha tenido que salir escoltado de un hospital, o ha tenido que cancelar una reunión en la Delegación del Gobierno".

El líder del PP criticó al Ejecutivo por su gestión en los últimos días, dijo que no era "admisible que a día de hoy haya 288 heridos mientras 1000 guardias civiles esperan instrucciones de activarse mientras están en el Puerto de Barcelona viendo como a sus compañeros a veces les intentan agredir hasta la muerte".

Contra los separatistas

Tras ello, el líder de los populares realizó una defensa de la "diversidad" de la sociedad catalana reprobando el "supremacismo" del separatismo: "Que Cataluña es un solo pueblo es una ensoñación totalitaria".

Y realizó un llamamiento al resto de las fuerzas políticas para "que cierren definitivamente la puerta a las falsas esperanzas en forma de cesión, del tipo que sea, bajo la falsa apariencia de una legitimidad social distinta a la del Estado de Derecho".

"No pasa nada"

A lo que Casado trató de restarle importancia en su discurso fue a lo sucedido este lunes por la mañana cuando que desde Delegación de Gobierno en Barcelona no les permitieron acceder a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona para mostrar su apoyo a los agentes. Todo ello a pesar de que desde el PP tenían confirmada esta visita desde el sábado.

Pero la aparición en escena este lunes de Pedro Sánchez en la ciudad condal ha hecho que Delegación de Gobierno cambiara de planes y no les dejara acceder al interior del edificio. "Es verdad que no nos han dejado pasar. No pasa nada, quizá porque Sánchez ha decidido por fin visitar Barcelona cuando se ha enterado de que nosotros lo íbamos a hacer.Lo único que queríamos hacer es darles un abrazo, decirles que estamos con ellos, que son el orgullo de toda España y que aquí en Cataluña los necesitamos, que nadie va a echar a la Guardia Civil, que nadie va a volver a humillar a sus hijos en las escuelas, y queremos que sigan defendiéndonos", aseguró el líder del PP.