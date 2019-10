A Manuel Valls no le gustó lo dicho por Albert Rivera el domingo en el acto de Ciudadanos en la Plaza de Sant Jaume de Barcelona. El líder naranja afirmó que "yo quiero ser presidente del Gobierno para defenderos a todos, proteger a las familias españolas y meter en la cárcel a los que intenten romper nuestro país".

El concejal de Barcelona, con el que el pasado verano Ciudadanos rompía relaciones tras apoyar a Ada Colau como alcaldesa, tiraba de Twitter para darle la réplica a su antiguo socio, reivindicando su retorno a su ciudad natal: "He vuelto a Barcelona para defender la Constitución del 78, la unidad de España y luchar contra el nacionalismo. Pero no es un presidente del gobierno el que mete a unos o [sic] otros en la cárcel. Es la Justicia independiente de un Estado de Derecho con separación de poderes que lo decide".

Este lunes Valls reiteraba sus acusaciones en una entrevista con la Cadena Ser en Cataluña, donde aseveraba que "cada palabra política es pedagogía. Es un mensaje, hemos de hacer todo por respetar el Estado de Derecho y la separación de poderes" concluía, citando incluso a Montesquieu.

En declaraciones a La Sexta el domingo por la noche, y preguntado por la polémica, Pablo Casado, afirmaba que "un político no puede meter en la cárcel a nadie, lo tienen que meter los jueces. Y para ello yo ya he dicho que tiene que actuar la Fiscalía y entonces la Justicia tendrá que decidir si mete a alguien en la cárcel o no".

En los últimos días, el líder de Vox, Santiago Abascal, habla claramente de que si él llegase a La Moncloa Quim Torra sería "detenido y esposado" ha llegado a decir, por "conspiración para la rebelión" un tipo delictivo, este último, del que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) exonera a Oriol Junqueras y el resto de los responsables del golpe secesionista de 2017.

Rivera replica: "No sé qué les escandaliza"

Tras las palabras de Valls y Casado, Albert Rivera no se quedaba callado. En un encuentro con simpatizantes naranjas celebrado este lunes en Toledo, junto al candidato provincial de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, se refería, sin que mediase pregunta de la prensa, a la que esquivaba a la entrada al acto, al "escándalo" que a "algunos" le habían provocado sus palabras. Y se reafirmaba en ellas, no sin introducir algún matiz que otro: "Os prometo que en lo que dependa de mí, si soy presidente del Gobierno, y en lo que dependa de Ciudadanos, en el Gobierno o en la oposición, nuestro compromiso por España va a hacer que los que quieren liquidar este país, como ya ha pasado, y así lo han decidido los jueces, acaben en la cárcel".

Una referencia a la sentencia del TS que luego completaba con su vieja reivindicación de que no haya indultos para Junqueras y compañía, siempre dentro de una referencia velada a Valls. "No sé qué les escandaliza a algunos, supongo que algunos querrán indultos, o que salgan a los tres días de la cárcel. Pero, llámenme clásico, yo prefiero que no les indulten y que cumplan hasta el último día a lo que les han condenado los jueces, porque yo sí respeto a los jueces, no como otros" afirmaba ante el aplauso de sus seguidores.

Se trata, en definitiva, de un nuevo de episodio del divorcio político entre Rivera y Valls, quien ya no descarta presentarse a las elecciones autonómicas en Cataluña, donde espera mejorar sus dos últimos rendimientos en las urnas: su fracaso en las primarias del Partido Socialista de Francia, cuya República aspiraba a presidir, y el más reciente en las municipales de Barcelona de mayo, donde no logró mejorar el resultado que cuatro años antes había obtenido Carina Mejías al frente de Ciudadanos.