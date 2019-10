Batet expulsa a Macarena Olona del Congreso

La Diputación Permanente del Congreso comenzaba este martes con bronca. Después de tres advertencias, como es preceptivo, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, expulsaba de la sala Constitucional a la diputada Macarena Olona, secretaria general del Grupo de Vox, que reclamaba incluir en el orden del día los graves disturbios de Cataluña.

Nada más comenzar la sesión, Batet pedía a los diputados de la formación que lidera Santiago Abascal que se levantasen de los escaños que habían ocupado, reservados al grupo de Ciudadanos, algo que se negaban a hacer ya que, según la propio Olona, los sitios no están prefijados. "No vamos a callarnos y que se nos aplique el rodillo parlamentario", advertía quejándose de que les hubieran enviado al gallinero, como en el caso del Hemiciclo, a pesar de ser la quinta fuerza del Congreso.

El secretario general del grupo de Ciudadanos intervenía en medio de la disputa para ofrecerse a ocupar otros asientos: "No se preocupe señora presidenta que nos movemos nosotros ante la inacción del grupo Vox que no entiende el decoro parlamentario", proponía Miguel Gutiérrez, a lo que Batet le daba las gracias y reprochaba a Vox su actitud. "Esto no es un circo, señora Olona, esto es el Congreso de los Diputados", defendía la presidenta de las Cortes, en medio del jaleo provocado por la tensión del momento.

Después de llamar dos veces al orden a la diputada de Vox, la Diputación Permanente daba comienzo y Olona intentaba tomar la palabra para quejarse de que en el orden del día no se incluyera la petición de su grupo para estudiar la aplicación del artículo 116 de la Constitución e instar al Gobierno a que declare el estado de excepción en Cataluña.

Batet llamaba al orden por tercera vez a la diputada y procedía a su expulsión entre aplausos de algunos diputados. Olona abandonaba la sala acompañada del resto de diputados de su partido y afirmaba ante la prensa que "los españoles se merecen que en la cámara que representa la soberanía nacional se hable de los policías heridos" así como de la "grave crisis de la unidad de España" y no sólo, decía, en "los platós de televisión" criticando a Batet por su falta de imparcialidad.

Álvarez de Toledo critica a Vox

Tras esta trifulca, Cayetana Álvarez de Toledo ha criticado que Vox utilizara la Diputación Permanente "como un plató de televisión" y ha cargado contra los de Abascal por su "adanismo propio del populismo". Para la portavoz popular, Vox ha dado un "espectáculo lamentable", y ha dicho que prefiere "morderse la lengua" para no ponerle otros calificativos a este comportamiento e "intentar ser educados y civilizados en todo momento, cosa que ellos no hacen".

Álvarez de Toledo también ha denunciado que la diputada de Vox haya dicho que el PP "no defiende a España, la democracia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". "Es una exhibición colosal de demagogia, mala fe y electoralismo. ¿Con qué cara nos dicen a nosotros que no tenemos dignidad?¿resulta que solo ellos defienden la democracia española y España, tienen el patrimonio exclusivo de la defensa de España y los españoles?", se ha preguntado.

Y "por si queda alguna duda", Álvarez de Toledo ha explciado que Olona había dado previamente su apoyo a una declaración institucional que el PP ha planteado en defensa de la labor de las cuerpos policiales ante los altercados en Cataluña, informa Míriam Muro.