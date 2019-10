Junqueras: "Que se metan el indulto por donde les quepa"

Oriol Junqueras, condenado a trece años de prisión por la intentona secesionista de octubre de 2017, ha descartado ser él quien pida el indulto. El preso se muestra furioso en una entrevista presencial en la cárcel de Lledoners para el diario independentista Nació digital. "Que se metan el indulto por donde les quepa" responde Junqueras a la pregunta de si llevará a cabo la petición. No obstante, cualquiera puede solicitar el indulto en su beneficio.

Junqueras, que pasa por ser un moderado, un pacifista y un católico concienciado, asegura además que "la pena, por mucho que digan, se cumple íntegramente siempre". De esta manera, Junqueras niega que en breve vaya a recibir beneficios penitenciarios relacionados con la salida de la cárcel a pesar de que en la Generalidad se da por seguro que los presos del proceso no tardarán en ir a la cárcel solo a dormir y eso entre semana.

En la actualidad Junqueras disfruta de un régimen interno que tiene poco que ver con el del resto de presos, es solicitado como profesor para dar clases de filosofía a otros internos y funcionarios (un hecho sin precedentes en la administración penitenciaria) y lleva las riendas del partido desde la cárcel merced a las visitas que se cuelan en Lledoners como autoridades.

Lejos de apaciguar los ánimos, el líder de ERC carga contra el Estado y presume del pasado revolucionario de su familia. Así, asegura que su madre fue acusada de sedición por participar en una huelga en un hospital catalán durante el franquismo y abuelos y bisabuelos fueron represaliados o directamente asesinados. "Lo tenemos que asumir, la prisión también es una manera de plantar una semilla. Es una oportunidad para explicar al mundo este conflicto. Tenía claro desde el principio que nos encarcelarían, incluso cuando mis colaboradores me decían que no. Es un orgullo estar aquí por poner las urnas", afirma también.

Además, se compara con Gandhi y con Mandela: "No me desanimo. Seguro que Gandhi se estampó infinidad de veces contra el imperio británico. Y Mandela con el apartheid en Sudáfrica. ¿Verdad que no se rindieron? Pues yo tampoco".