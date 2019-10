Vox propone que la avenida Santiago Carrillo de Dos Hermanas pase a llamarse Amancio Ortega

El Grupo de Vox en el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), gobernado por mayoría absoluta por el socialista Francisco Toscano, ha elevado al pleno municipal una moción en demanda de que la avenida del sector urbano Entrenúcleos actualmente dedicada al comunista Santiago Carrillo sea rotulada en favor del empresario Amancio Ortega, fundador del grupo Inditex.

En esta moción, adelantada por DosHermanasinfo.com y recogida por Europa Press, el grupo de Vox en el Ayuntamiento nazareno defiende que el empresario Amancio Ortega "ha generado ya más de 170.000 empleos directos en todo el mundo, paga unos 1.100 millones de euros al año en el territorio nacional y ha realizado, entre otras, una nueva donación de 310 millones de euros a la sanidad pública española, permitiendo la compra de más de 440 equipos para el diagnóstico y tratamiento del cáncer".

La moción de Vox recuerda que la Fundación Amancio Ortega "donó otros 40 millones de euros al Servicio Andaluz de Salud para la adquisición de 25 aceleradores lineales, dos equipos de tomografía axial computarizado y uno de radioterapia intraoperatoria", defendiendo además la "contribución" de la entidad a la educación española mediante su programa de becas para estudiantes.

De otro lado, la moción de Vox invoca una resolución del Parlamento Europeo de fecha 19 de septiembre de 2019, "sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa", esgrimiendo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que "los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista".

"Esta resolución señala que en algunos estados miembros (de la Unión Europea) siguen existiendo espacios públicos, como calles, monumentos y lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes totalitarios y a sus principales líderes", prosigue Vox.

En Dos Hermanas, según esta formación, existen "varios ejemplos de indebido ensalzamiento". "Así, en la zona de Entrenúcleos, la avenida de Santiago Carrillo da fe de lo que se afirma. La ciudad no debe mantener calle alguna a un personaje cuanto menos de dudosa reputación y honorabilidad, porque los historiadores consideran al difunto líder comunista como jefe de las checas de Bellas Artes y Fomento, lugares que destacaban por su ferocidad y ensañamiento, pues no conformes con asesinar a sus víctimas, les hacían objeto de los más crueles martirios y ordenaba realizar ejecuciones, siendo responsable directo como consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid en 1936", argumenta Vox en su moción sobre el ex secretario general del PCE.

Por eso, la moción de Vox propone un "reconocimiento de todo el municipio de Dos Hermanas a Amancio Ortega por sus recientes y generosas donaciones desinteresadas en favor del bien común" y, en un contexto en el que el presidente nacional del partido, Santiago Abascal, ha censurado la "emergencia profanadora" del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (PSOE), por ordenar la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, pide que "se modifique la denominación de la avenida Santiago Carrillo y en su lugar se designe como avenida de Amancio Ortega Gaona, cumpliendo así con la resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019, sobre la importancia de la memoria histórica europea".