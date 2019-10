Boye, en libertad sin cautelares: "Quiero entender que la operación no tiene que ver con ser abogado de Puigdemont"

El abogado Gonzalo Boye ha quedado en libertad sin medidas cautelares tras declarar durante 45 minutos por supuesto blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Boye ha comparecido durante aproximadamente 45 minutos ante la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón. La Fiscalía había solicitado comparecencias quincenales ante el Juzgado, que han sido rechazadas por la juez.

Boye es investigado por intentar recuperar cerca de 900.000 euros a través de pagarés para la organización delictiva del histórico narco gallego, Sito Miñanco, al que defendió en su último juicio. Miñanco fue condenado a 4 años de cárcel por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Boye está imputado en una pieza secreta separada de esta causa. Un año antes de la nueva detención de Sito Miñanco en 2018 fueron interceptados en el aeropuerto de Madrid-Barajas 889.470 euros que llevaban miembros de la organización ocultos en dobles fondos de mochilas cuando se disponían a viajar a Bogotá.

El también letrado del expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, hacía declaraciones a los medios de comunicación tras su comparecencia ante la juez, asegurando "estar tranquilo" porque "no tiene nada que ver con el blanqueo de capitales" y "no existen indicios de criminalidad contra él". Según Boye, ya dio explicaciones por escrito sobre este asunto a la Audiencia Nacional. También ha afirmado que en el marco de la investigación se ha clonado su teléfono móvil y su correo electrónico.

También era preguntado sobre si esta operación tenía algo que ver con ser el defensor del expresidente catalán fugado: "Quiero entender que la operación no tiene que ver con ser el abogado de Puigdemont. No debería ser así y la propia decisión de la juez deja claro que no hay ningún tipo de razón para limitar mi ejercicio profesional y mis movimientos, y en ese sentido estoy muy contento".

Gonzalo Boye fue condenado a 14 años de prisión por colaboración con la banda terrorista ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla, que se produjo en el año 1988 durante 249 días. En 1992 fue detenido junto a otros ciudadanos chilenos por su vinculación con el secuestro de Revilla y la organización marxista Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) originario de Chile.