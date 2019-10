Raúl del Pozo alerta: "Si esto sigue así, los fusiles dejarán de ser atrezo"

El Mundo dice que "Iceta elogia que la sentencia permita liberar pronto a los presos del 1-O". ¿Y dónde está la noticia? El editorial muestra un gran desánimo en el periódico que hoy cumple 30 años. "Las últimas noticias no permiten avizorar un cambio de rumbo hacia el acercamiento de la legalidad, sino más bien la reincidencia en el desafío abierto contra el Estado". "Es fácil deducir el efecto que sobre los separatistas violentos tendrá ver al Parlament desafiando al TC y a Torra pidiendo castigar a los mossos (...) Cuando el Ejecutivo y el Legislativo se alinean con los fines de quienes han incendiado Cataluña, se activa un proceso de legitimación de la violencia del que es muy difícil regresar. Lo peor es que esto no es causal: responde al plan de instrumentalizar la violencia para forzar la negociación con un gobierno débil". Federico Jiménez Losantos dice que "la prosa onírica" de la sentencia del TS "tropieza con la brutalidad de los hechos. El más evidente, la toma de las ciudades y el campo por las hordas incendiarias de los CDR". Y Raúl del Pozo también ve la cosa negra. "Si esto sigue así, los fusiles en los coches de los políticos dejarán de ser atrezo y llegará la limpieza, no de las puertas de la casas, sino de los apellidos y las procedencias". Pues vaya día de cumpleaños más triste tienen en El Mundo.

El País dice que "Los secesionistas desafían las advertencias del Constitucional". Por enésima vez. Viene flojo hoy el periódico que dirige Soledad Gallego, sin opiniones dignas de destacar y un muestrario de titulares sin chicha ni limoná. El único análisis con algo de interés es que hace Kiko Llanera de las encuestas. "PP y Vox, los únicos partidos que crecen". ¡Que vienen los fachas!

ABC: "Crecidos ante los titubeos del gobierno. ERC, JpC y la CUP vuelven a desafiar al TC". Los separatistas llevan desafiando al TC y a quien se les ponga por delante desde los tiempos de Rajoy, seamos serios. Dice el editorial que "si el Parlament aprueba la resolución firmada por el frente separatista, esta institución estará otra vez al servicio de un ataque a la Constitución". ¿Acaso alguna vez no lo ha estado? "El Estado debe proceder a la disolución inmediata del Parlament al amparo del artículo 155 de la Constitución". Y vuelta a empezar, qué pereza. José María Carrascal cree que "si se los hubiera puesto en su sitio tras la primera chulería, nunca hubieran llegado a esto". Eso que se lo diga a Rajoy, que fue el primero en tragar con las amenazas de Mas hace siete años.

La Razón: "Desafío del Parlament: el TC esperará a que Sánchez mueva ficha". Pues que espere sentado. Entre los columnistas del diario de Marhuenda se abre un debate sobre los próximos pasos del separatismo. José María Marco cree que "ante el peligro de que la violencia en la calle acabe con las esperanzas de Pedro Sánchez, los separatistas han ordenado a sus muchachos que aflojen la tensión. Ahora bien, como les interesa que Sánchez esté lo mas debilitado posible, doblan la apuesta en el parlamento". "Estamos, por tanto, ante la segunda fase de un nuevo levantamiento, que los separatistas irán graduando hasta el 10-N" y Sánchez se va a tener que "enfrentar solo a la situación". Se lo tiene "merecido", dice Marco. ¿Acaso el PP hizo algo diferente? Sin embargo David del Cura dice que están vencidos y desarmados. "El ala salvaje ya no obedece las órdenes" de Torra y los separatistas "sienten miedo". "Ya no pueden tomar iniciativas sin poner en riesgo su patrimonio y su vida política y civil. Están rodeados". Pues no se les ve nada asustados, la verdad.

La Vanguardia rebaja la cosa. "El independentismo amaga con el debate sobre la autodeterminación". Y es que dice Carol que es otra ensoñación, que van de coña, que es una "boutade", "fuegos de artificio" y que van de "farol". Por cierto que reaparece Pilar Rahola, que no la han echado, solo la han desplazado de al lado del editorial. Viene en plan dialogante ante un "conflicto que traspasó fronteras. Para muestra las declaraciones de la comisionada de derechos humanos del Consejo de Europa, preocupada por los derechos de reunión y expresión en España". Que sí, Pilar que sí, que en Europa no se habla de otra cosa, ha desplazado hasta el Brexit, no te digo na. Anda, tómate la pastillita.