Defensa se alía con el Instituto de la Mujer para formar a los militares en igualdad de género

Los efectivos de las Fuerzas Armadas recibirán formación en igualdad de género. El Ministerio de Defensa y el Instituto de la Mujer han firmado este viernes un convenido de colaboración entre ambas instituciones para la "formación, divulgación y sensibilización en materia de igualdad, conciliación de la vida personal y profesional y la asesoría en materia de género en operaciones" para el personal civil y militar del departamento que dirige Margarita Robles.

Está previsto, según ha informado el Ministerio, que se realicen campañas de sensibilización y divulgación para fomentar la conciliación de la vida familiar, personal y profesional y en materia de acoso sexual, tanto en los Ejércitos como en las instituciones dependientes de Defensa, y se organizará una jornada de fomento del liderazgo de las mujeres en las FAS para impulsar su promoción profesional y visibilizar la labor que desarrollan a lo largo de su carrera profesional.

Entre las actividades formativas que incluye figura la realización de un curso para formar en materia de género al personal tanto militar como civil que es desplegado en misiones internacionales abanderadas por organizaciones supranacionales como la Unión Europea, la Alianza Atlántica, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) o las Naciones Unidas.

El convenio recoge el desarrollo de las actividades vinculadas a la designación del Ministerio de Defensa por parte de la Unión Europea como ‘EU Gender Military Training Discipline Leader for Common Security and Defence Policy (CSDP) Missions and Operations’, para el adiestramiento militar en género para las citadas misiones y operaciones. Además, habrá una asesoría de género en operaciones en el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra.

El acuerdo ha sido firmado esta mañana por la directora general de Personal del Ministerio de Defensa, Adoración Mateos, y por la directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Rocío Rodríguez Prieto. El presupuesto para el mismo será de 70.000 euros y será aportado a partes iguales por las dos instituciones firmantes.