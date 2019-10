"No he vivido nunca en este partido, pero nunca es nunca, unas elecciones fáciles. Nunca he vivido un camino de rosas, nunca me han regalado nada y a vosotros tampoco". Albert Rivera se sinceraba este viernes, en la sede central de Ciudadanos en Madrid, ante decenas de simpatizantes convocados a última hora.

Por primera vez encaraba en público, sin tapujo alguno, la difícil realidad que dibujan las encuestas de cara al 10-N: "Ahora dicen algunos que las encuestas son muy malas. Ya, y cuando nacimos, que nos daban cero escaños, también eran malísimas, pero nos presentamos. Un proyecto político que hasta la última semana no tenía un escaño, y salimos" afirmaba recordando la irrupción contra todo pronóstico en el Parlamento de Cataluña, con tres escaños, en 2006.

Veinticuatro horas antes, también en Madrid, había recordado aquellos difíciles comienzos con su tocayo Albert Boadella, junto a Francesc de Carreras y Arcadi Espada el principal fundador del partido. "No nos conocían por Ciudadanos, nos afiliábamos al partido de Boadella" recordaba Rivera ante el célebre dramaturgo, que a diferencia de otros fundadores mantiene su respaldo al partido, y ante Fernando Savater, el principal intelectual fundador de UPyD, que ahora cierra la lista de Ciudadanos por Madrid.

Un electorado de movilización tardía

El acto de este viernes terminaba con el grito entusiasta de "sí se puede" que hiciese célebre Barack Obama hace una década. Una actitud de conjura ante la campaña más difícil. En el cuartel general naranja se tienen puestas las esperanzas en la tardía de movilización de su electorado, como el propio Rivera describía: "Os pido a todos los españoles liberales, constitucionalistas, centristas, los que creéis en España, os pido que ahora nos toca a nosotros movilizarnos. Yo sé que nuestro electorado es un electorado que decide su voto en los últimos días. Lo hemos hecho en otras campañas".

Rivera defendía el voto naranja como la manera de impedir que a partir del 11-N "los extremos" y "el bloqueo" ganen. "Si Ciudadanos es fuerte vamos a tener una España sin corrupción. Si Ciudadanos es fuerte habrá una España moderna, y no que mire al pasado, sino que mire al futuro. Entre exhumados y exhumadores, señores, existe el futuro, y existe el centro político" concluía, desatando una ovación de los simpatizantes naranjas.