El Gobierno utiliza el CIS como factor movilizador y anticipa unos 130 escaños para el PSOE

Sin disimulos. No hay pudor en reconocer que la cúpula del PSOE tiene ya en su haber la encuesta preelectoral que el Centro de Investigaciones Sociológicas publicará este martes a dos días de que comience la campaña electoral. Un sondeo que no sólo conocen sino que airean algunas fuentes de Gobierno y PSOE para contrarrestar los malos augurios que le otorgan otras encuestas de institutos privados.

"La buena es al de mañana", dicen con una sonrisa en referencia al CIS y sus "más de 18.000 entrevistas" frente al millar que utilizan en otras empresas demoscópicas, y que hacen que la muestra sea "mucho más representativa". Lo relevante: el resultado, en torno a 130 escaños, según las fuentes socialistas consultadas que niegan que Pedro Sánchez vaya a rebajar el umbral de los 123 diputados que obtuvo el 28 de abril.

El CIS, factor movilizador

Una confianza que muestran casi al unísono desde la Ejecutiva socialista y el gabinete del presidente del Gobierno en una clara y novedosa estrategia electoral: utilizar al CIS como factor movilizador para insuflar moral a la tropa socialista. Según estas fuentes, "las encuestas no recogen aún los efectos positivos" de los dos factores catalizadores de la campaña: Franco y Cataluña. Un primer asunto que "por supuesto" que da rentabilidad al Gobierno: "no os podéis imaginar la cantidad de gente que nos para por la calle para darnos las gracias" porque "todo el mundo tiene a un familiar en las cunetas". Y dos: Cataluña que, según Ferraz, "proyecta una imagen de ponderación y proporcionalidad ante la violencia en las calles que no contribuye a alimentar la espiral de violencia a diferencia de lo que esta ocurriendo en Chile".

Todo esto sin contar con los cerca de dos puntos de su electorado que el PSOE suele movilizar en la última semana de campaña y a quienes "motiva" especialmente los bajos pronósticos demoscópicos porque "nos ayuda a levantar a los nuestros". Es lo contrario, auguran, "de lo que le pasará a Casado" porque las altas expectativas de voto para el PP darán paso a la sensación de derrota si finalmente no se cumplen.

Vox, 45 diputados

También advierten al líder del PP sobre el éxito de VOX este fin de semana en su manifestación en Madrid: "Yo de Casado estaría muy nervioso" y recuerdan que las 20.000 personas que se han movilizado con Santiago Abascal son "muchas más de las que llenaron Vistalegre con Podemos en 2015" y que amenazaban con el sorpasso al PSOE.

En la dirección socialista pronostican que habrá sorpresas" y dan por descontado que el sorpasso en la tercera fuerza a favor de VOX: "que Rivera vaya asumiendo que se quedará en cuarta fuerza". Algunos se atreven incluso con cifras: VOX, 45; Ciudadanos, 20.