El secreto de Tezanos: los votantes de derechas dan con la puerta en las narices a los encuestadores del CIS

Cuenta El Mundo que "Torra abre una caza de brujas para maniatar a los Mossos". Dice el editorial que "la Generalitat envía un mensaje de amparo a lo violentos y alienta una perniciosa impunidad. Pedro Sánchez no debe permanecer impasible ante el atropello que supone que sea el propio Govern quien ponga el foco en los mossos en lugar de combatir las facciones filoterroristas del independentismo (...) Esta dejación de deberes exige que el gobierno active los instrumentos que ampara la ley, incluida la intervención de la policía autonómica", que además agradecerán que alguien les eche una mano. "O Sánchez se sitúa al mando o las consecuencias de la deriva violenta provocarán lamentos demasiado tardíos". Cataluña está ya fuera de madre, a ver quién se atreve a meterse en ese avispero. Federico Jiménez Losantos habla del CIS. "El creador y beneficiado de las tezanadas es Sánchez. Debería, pues cobrar derechos de autor".

El País es el único que se toma en serio al CIS. "El CIS otorga al PSOE entre 133 y 150 escaños el 10-N". El País no se ha enterado de que el CIS se lo toma todo el mundo a chufla. El editorial está indignado con la rebelión en las aulas catalanas. "Las universidades públicas catalanas están siendo sometidas a una presión improcedente que merma los derechos de los universitarios y corroe su prestigio institucional", dice como si en Cataluña quedara algo con prestigio. "Lo negativo es que todo esto suceda en un escenario en el que, una vez más, no se respetan los derechos de amplios sectores", dice como si se cayera de un guido. En Cataluña hace tiempo que los únicos que tienen derechos son los separatistas. Es una dictadura con permiso del gobierno. "La violencia ha hecho aparición en las aulas". La violencia está en las aulas y en todos los espacios catalanes desde hace años, si no décadas. Como dice Francesc de Carreras, "si se analiza la situación en Cataluña y se prevé lo que puede suceder en las próximas semanas, la conclusión es que allí se está en un estado general de insurrección y que puede pasar de todo". Que tome nota Sánchez. Como no actúe, le va a estallar en la cara.

ABC: "Rebelión del constitucionalismo contra el secuestro de la universidad". Ignacio Camacho da la clave de por qué a Tezanos le sale lo que le sale. "Tezanos ha convertido un organismo público respetable en un aparato de vasallaje propagandístico, en una herramienta al servicio de un partido". "El trabajo de campo está sesgado porque los encuestadores se encuentran con que muchos votantes de derecha, escamados de la fama sectaria de la entidad, se niegan a contestar o directamente cierran su puerta". Paco Robles reflexiona sobre el problema de la izquierda y el nacionalismo. "El nacionalismo catalán ha mostrado su verdadera cara, ese rostro violento que se alimenta de un rencor dosificado a lo largo de los años con la jeringuilla del adoctrinamiento. Buena parte de la izquierda ha retrocedido en su apoyo a este movimiento reaccionario y totalitario, pero aun quedan rescoldos que avivan con el soplido del igualitarismo: tan malos son los nacionalistas catalanes como los españoles, llamados españolistas para ponerles inmediatamente el sambenito de facha. ¿Que sería de la izquierda española sin el facha al que necesita como el comer?". Puf, no les des esos sustos.

La Razón ofrece "el escenario que no contempla el CIS. Los indecisos de PSOE y Cs pueden aupar a Casado por Cataluña". Tu sueñas. Marhuenda corrobora la teoría de Ignacio Camacho. "Hay entre los entrevistados una sobrerrepresentación de votantes socialistas, lo que da un descarado sesgo progubernamental al barómetro". Vamos, que la gente de derechas les da con la puerta en las narices. Y por cierto, rebela El Submarino que Errejón está tieso. "Las cuentas de Más País están en una situación tan precaria que apenas se han captado 135.000 euros con la fórmula de los microcréditos frente a la pretensión de alcanzar 500.000 euros para cubrir los gastos de la campaña. Errejón, relegado a una posición marginal en el tablero político", está sin un pavo. Que le pida un préstamo a Ferreras.