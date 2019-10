La Junta Electoral abre expediente sancionador a Pedro Sánchez por su entrevista en 'La Sexta'

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado este miércoles abrir un expediente sancionador al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por haber efectuado manifestaciones "electoralistas" en una entrevista en La Sexta y por haberse colgado de la web de Moncloa la transcripción de la misma.

El árbitro electoral, según consta en el texto del acuerdo, considera que las afirmaciones del presidente y del candidato del PSOE en los comicios del 10N vulneran el artículo 50.2 de la Ley Electoral porque se hace la entrevista mediante "medios institucionales" y "singularmente" porque se difunde la misma en la web de Presidencia del Gobierno.

Influye en la decisión de la JEC, según reconoce, que en un acuerdo del 17 de octubre se advirtió a los miembros del Gobierno en funciones que se abstuvieran de hacer declaraciones electoralistas porque, si no, les abrirían procedimiento sancionador.

Asimismo, la Junta ha decidido incoar otro expediente a la ministra de Educación y portavoz, Isabel Celaá, por hacer electoralismo desde la sala de prensa del Consejo de Ministros al presentar los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

En la resolución de la JEC, recogida por Europa Press, se detalla que algunas de las declaraciones realizadas por Pedro Sánchez en la entrevista del pasado 25 de octubre en La Sexta tuvieron "connotaciones electoralistas", ya que hablaba en su condición de candidato del PSOE.

No obstante, la Junta Electoral no sanciona esas palabras, al entender que están amparadas por la libertad de expresión y que respondían a preguntas del periodista, sino al uso de los medios públicos, vulnerando el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que prohíbe "cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".

Como muestra de vulneración de ese "principio de neutralidad de los poderes públicos", la JEC señala que la entrevista se realizó en una sede las salas del Palacio de la Moncloa, con una "escenografía" de medios institucionales "que no están disponibles para los restantes candidatos", y que la transcripción de la entrevista se publicó en la web oficial de Moncloa.

En ese contexto, y además de dejar en suspenso la publicación de la entrevista en la web de Moncloa, la JEC entiende que "procede la incoación de expediente sancionador al Sr. Sánchez Castejón, atendiendo a las circunstancias que rodean la entrevista de referencia".

Declaración institucional por Franco

Lo que no sancionará será la declaración institucional que Sánchez realizó ese 25 de octubre con motivo de la exhumación de los restos de Franco. El organismo arbitral entiende que no se aprecian "connotaciones electoralistas, máxime teniendo en cuenta la concisión y comedimiento con que ha sido efectuada".

En el caso de Celaá, la JEC estima parcialmente la reclamación del PP por la intervención de la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes en las que, a juicio del organismo arbitral, incluyó "manifestaciones valorativas de logros alcanzados en materia de empleo, con clara connotación electoralista".

En concreto, al valorar los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), Celaá se jactó de que nunca antes había habido "tantas personas en el mercado laboral" y abundó: "Vamos a seguir trabajando para conseguir que este país tenga el gobierno fuerte que se merece, un gobierno que sabe trabajar en equipo y que aspira a conseguir la estabilidad que el país necesita".

Para la JEC, realizar estas declaraciones en "acto institucional, como es la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros" supone quebrantar ese artículo 50.2 que prohíbe usar medios públicos para hacer 'autobombo'.

La JEC recalca que Celaá pronunció estas palabras "antes de dar cuenta del contenido de los acuerdos del Consejo de Ministros, con lo que de ningún modo cabe pensar que fuesen el resultado espontáneo de las preguntas formuladas por los periodistas, sino más bien que se trata de unas manifestaciones previamente elaboradas".

Por ello, el organismo arbitral ha decidido abrir expediente sancionador a la ministra portavoz, teniendo en cuenta además que ella y los demás miembros del Ejecutivo ya habían sido apercibidos y se les había pedido expresamente que se abstuviesen de vulnerar el principio de neutralidad que los poderes públicos están obligados a respetar durante el proceso electoral.

Ambos expedientes sancionadores serán incoados por dos magistrados de la Junta Electoral: Eduardo de Porres Ortiz de Urbina se ocupará del caso del presidente Sánchez y José Luis Seoane Spiegelberg se encargará del de la ministra Celaá. Como secretario actuará Carlos Gutiérrez Vicén, secretario de la JEC y letrado mayor de las Cortes.

Según el artículo 153 de la Ley Electoral las infracciones electorales en las que podrían haber incurrido tanto Sánchez como Celaá están sancionadas con multas de entre 300 y 3.000 euros, en el caso de que haya sido cometidas por "autoridades y funcionarios".

Por ese mismo artículo de la LOREG la propia JEC ya impuso al presidente de la Generalidad de Cataluña, dos multas, de 3.000 y 2.500 euros, respectivamente por utilizar medios públicos de la Generalidad para difundir mensajes electoralistas contra otras candidaturas.

Condena de PP, Cs y Podemos

El PP y Unidas Podemos han destacado la gravedad del expediente abierto por la Junta Electoral Central a Pedro Sánchez. El PP considera "intolerable" el uso que hace Sánchez de los medios de Moncloa, "desde el Consejo de Ministros al CIS, pasando por los decretos ley".

"Su uso electoral de la Moncloa, de las instituciones públicas, es intolerable", ha denunciado el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, que ha destacado que Sánchez es el primer presidente de la democracia expedientado por la JEC.

Para Montesinos, Sánchez traspasa "todos los límites con tal de permanecer en la Moncloa".

"Quien no defiende nuestro país, desprecia nuestras instituciones ni respeta las reglas del juego no puede seguir siendo presidente del Gobierno", ha añadido la cuenta oficial del PP en redes sociales.

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, cree que Sánchez "hace historia" al ser el primer presidente que la Junta Electoral expedienta "por saltarse la ley". "Pablo Casado es la única alternativa a este señor", ha subrayado en un mensaje en Twitter.

Desde Podemos, Pablo Iglesias ha afeado a Sánchez que su excusa para no contar con Podemos en la formación de Gobierno sea su falta de experiencia. "Él no la tenía cuando nosotros le hicimos presidente gratis", ha apuntado.

En este sentido, el líder de la formación morada ha asegurado que, en democracia, "gobierna quien dice la gente, no quien ha tenido previamente experiencia de gobierno". "No se si Sánchez prefiere la experiencia del PP", se ha preguntado. "Si no es por nosotros, ahora Sánchez no podría conceder las entrevistas desde la Moncloa por las que le amonesta la Junta Electoral Central", ha enfatizado

Pablo Echenique también ha criticado la actitud del presidente del Gobierno en funciones. "Es una decisión nunca vista, grave institucionalmente y que habla de una patrimonialización partidista del Estado insostenible en democracia", ha denunciado.

A través de un apunte en su cuenta de Twitter, Albert Rivera ha criticado que Sánchez "usa La Moncloa para hacer campaña" y ha lamentado que, "por primera vez", la JEC haya tenido que "abrir expediente a un presidente". En este sentido, Rivera ha recordado que el presidente del Gobierno ya "puso todas las instituciones del Estado a su servicio desde que llegó al poder". "Del CIS a RTVE", ha zanjado.

Por su parte, el diputado de Cs, Juan Carlos Girauta, ha reprochado a Sánchez que, a su juicio, nunca respete las reglas del juego. "Las reglas del juego nunca le atañen. Ni las académicas, ni las electorales ni ningunas otras", ha asegurado.