Cataluña centró este viernes el arranque del primer debate electoral de la campaña para el 10N, en el que intervenían los portavoces de los grupos parlamentarios. Dos de ellos, la del PP Cayetana Álvarez de Toledo y el de ERC, Gabriel Rufián, entraron en materia sin contemplaciones, aunque con ópticas, como es natural, radicalmente distintas.

"Torra aprieta y usted cede" afirmaba la popular refiriéndose a Pedro Sánchez, mientras que Rufián acusaba a los constitucionalistas de querer impedir "que más de dos millones de personas dejen de pensar como piensan, de existir, mediante la represión y la cárcel". "Dejad de cortar carreteras" le contestaba la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien le pedía a su homóloga socialista, Adriana Lastra, que dijese si en España hay varias naciones, una petición a la que se sumaba con insistencia Álvarez de Toledo. Hasta Rufián señalaba la ambigüedad de Lastra: "No tenga complejos en reconocer que España es un país de países" afirmaba desde su óptica separatista.

"¿Cuántas naciones, cuántas hay?"

"¿Cuántas naciones, cuántas hay?", insistió una y otra vez Álvarez de Toledo contra Lastra, que no logró responder. La portavoz popular enarboló la "declaración de Pedralbes" de los socialistas tras la cumbre de Sánchez con Torra a principios de año: "Ustedes proponen buscar una solución a Cataluña al margen de las instituciones, el problema es que el PSOE quiere romper la igualdad entre españoles".

Lastra se mantuvo en silencio y sin replicar ante las tres primeras alusiones al PSOE en el debate territorial. Primero del PNV, cuyo representante Aitor Esteban le reprochó las "dudas que ahora tienen en el PSOE sobre la plurinacionalidad", pero también ante las dos preguntas directas de Álvarez de Toledo y Lastra sobre cuántas naciones tiene España.

Lastra trata de defenderse

Sin responder a la pregunta, Lastra se limitó a calificar de "vergüenza" el inicio del debate "y eso que acabamos de empezar" e intentó desviar el balón criticando que ‘las derechas’ pidieran la dimisión del ministro Marlaska "con 320 policías heridos" frente a un PSOE que "os apoyó cuando os montaron un referéndum en Cataluña y se os fugó un president".Esteban afirmó por su parte que no se podía "negar" el problema de que muchos vascos o catalanes no se sientan españoles.

El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, confrontaba abiertamente con Álvarez de Toledo al acusar al PP de querer dar "más autogobierno a Cataluña" algo que la portavoz de los de Pablo Casado atribuía, en un tono indignado, a una "manipulación" de unas palabras de su número dos, Teodoro García Egea, en un medio digital.

Rufián volvía a insistir en este debate a siete en que "la solución será multilateral" para acabar con el problema catalán, marcando distancia en todo momento con los planes unilaterales del presidente de la Generalidad, Quim Torra, ante cada referencia de sus rivales en el debate a su gestión rupturista.

La portavoz de Podemos, Irene Montero, trataba de huir del debate catalán, cambiando el paso del debate, para centrarse en la "España Vaciada" con propuestas como el uso del Ferrocarril porque, decía, "no puede ser que sólo esté bien conectada Madrid".

Tensión en el bloque sobre feminismo

Además de Cataluña, el debate tuvo momentos vibrantes cuando se habló de feminismo. Adriana Lastra e Irene Montero trataron de que Cayetana Álvarez de Toledo se retractarse de sus afirmaciones en la campaña de abril, cuando refutando a la izquierda dijo que, en lo tocante a las relaciones entre hombres y mujeres, "no todo lo que no sea un sí, necesariamente sea un no".

La portavoz popular se reafirmó en su postura y, a la contra, le espetó a Lastra el incremento en el último año del número de mujeres asesinadas por sus parejas, que ya son, recordó, "más que el año pasado completo".