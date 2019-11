Álvarez de Toledo tumba el discurso de Lastra y Montero: "Las mujeres ni nacemos víctimas ni socialistas"

"Señora Lastra, las mujeres ni nacemos víctimas ni nacemos socialistas, que es lo que ustedes pretenden. No todos opinamos lo mismo que usted, señora Irene Montero, que tiene un pensamiento totalitario". Con estas dos frases, Cayetana Álvarez de Toledo tumbó este viernes en el debate a siete de portavoces celebrado en TVE los discursos de Adriana Lastra e Irene Montero.

La portavoz de los populares mantuvo su postura que manifestó en uno de los debates de las pasadas elecciones de que "no todo lo que no sea un sí, necesariamente sea un no". "Este tipo de manera de entender el feminismo es lo que más daño hace a ese movimiento", sentenció la popular que se enfrentó directamente a Irene Montero. "Las mujeres nacemos como individuos y tenemos que ser educadas para ser fuertes y para pensar que no todos los hombres son violadores en potencia", explicó la popular que añadió que "colaboramos con los hombres, tenemos maridos, tenemos hijos… eso es un discurso para mujeres capaces de encarar los enormes retos que tenemos en esta sociedad".

Tras los ataques de la portavoz de Podemos, que le pedía que rectificase sus palabras, Álvarez de Toledo le explicó que "no todos opinamos lo mismo que usted que tiene un pensamiento totalitario y cree que todo el mundo tiene que pensar lo mismos. Hay mujeres de derechas, y también de izquierdas, que piensan distinto. Mi partido no es una secta es lo que nos distingue del suyo".

Lastra y el "mujerismo"

La portavoz popular fue instada a rectificar por la portavoz de Podemos y de ERC, Gabriel Rufián, por "respeto a las mujeres, a tus miles de seguidores y a tu formación que votan millones de españoles", pero no por parte de la portavoz del PSOE. Lejos del tono agerrido y vehemente al que acostumbra, Adriana Lastra se limitó a pedir que "reformar el Código Penal para que sólo un sí sea un sí" y replicó a su homóloga en el PP:

"Mujerismo no es feminismo. Hablar de mujeres no es ser feminista aunque alguna se crea que sí... Cayetana, yo no te voy a pedir que rectifiques sino que cuando llegue la ley al Congreso votéis que si para que solo un sí sea un sí". Una apelación a la que contestó Álvarez de Toledo respondió escueta pero tajante: "Ustedes no van a gobernar así que no me haga emplazamientos".

También tuvo palabras contra Lastra para preguntarle "¿qué había hecho?" en esta materia en los últimos meses su Gobierno ya que las mujeres asesinadas son ya "más que el año pasado completo", dijo Álvarez de Toledo. "Todo palabrería y los hechos y las realidades desmienten su discurso", sentenció la cabeza de lista del PP por Barcelona.