Lo más destacado de este segundo día de campaña es la ausencia de los líderes de Ciudadanos, Albert Rivera, y Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que no han protagonizado ningún acto electoral.

Este sábado ha estado marcado por la resaca del debate electoral de los portavoces parlamentarios emitido ayer en RTVE: Sánchez se ha quejado de que todos van contra el PSOE, Casado ha vuelto a intentar presentarse como el único voto útil, Arrimadas ha pedido a los suyos que no se desanimen, Abascal ha propuesto que la población participe de las decisiones que les afectan y Errejón ha prometido no volver a presentarse si no sale adelante el pacto para un gobierno de izquierdas.

Sánchez tira de victimismo: "Todos contra el PSOE"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que Vox anda "con el pecho henchido" porque ha unido su destino "a la derecha".

En un acto en Mislata (Valencia), en el segundo día de campaña, Sánchez y ante 2.000 asistentes, Sánchez ha insistido en que la derecha y la ultraderecha quieren "frenar" al PSOE para que haya un gobierno débil, pero también en esa tesitura andan los independentistas y la "pretendida izquierda" y esa actitud general, ha remarcado, se vio ayer en el debate.

"Todos contra el PSOE y el PSOE contra el bloqueo de todos, de eso va esta campaña" ha dicho el candidato socialista, que ha ofrecido el PSOE como el único voto útil" y ha dado una "mala noticia" a la derecha, "empeñada en una campaña de desmovilizar a la izquierda". A ella le ha dicho que "la España progresista, va a votar el 10N y va votar al PSOE".

"Habrá un gobierno progresista liderado por el PSOE", ha dicho Sánchez que ha prometido aprobar los Presupuestos Generales del Estado en el primer trimestre del año, cumplir con el Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobar una nueva ley educativa, otra de Formación Profesional, de universidades y de lucha contra el cambio climático.

El PP se muestra como la única alternativa a Sánchez

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha recalcado este sábado que el Partido Popular es la única opción de "cambio" que puede desalojar al socialista Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa y ha pedido a los suyos que salgan a la calle "pisando fuerte" con el objetivo de "convencer a los indecisos" con ese mensaje, en un momento en que hay "empate técnico" y tienen "las mismas opciones" para gobernar que el Partido Socialista.

En una comida mitin en Lalín (Pontevedra) junto al presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a la que han acudido unos 1.500 simpatizantes y militantes del partido, el presidente del PP considera que su partido puede conseguir la victoria el 10N si logra aglutinar el voto del centro-derecha tras la fragmentación de abril y "convencer" a los indecisos de que "votando al Partido Popular" se van a defender "sus intereses sin sectarismos, sin intolerancia y con la fiabilidad de lo que hay que hacer en España para mejorar la economía y la unión territorial" de España.

Ante esta nueva cita con las urnas, ha insistido en que los que quieran "cambio" solo tienen la "opción de votar por el PP" porque otras opciones acabarán facilitando la investidura de Sánchez. Según ha agregado, Cs "ya ha dicho que va a facilitar" ese gobierno socialista y ha agregado que "por lo menos ahora lo reconoce", no como en abril.

Arrimadas moviliza a los suyos

La diputada y cabeza de lista de Cs al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas, ha avisado al presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, de que le va a ir mal la repetición electoral: "Empieza a oler aquí a lo que olía en Andalucía".

Lo ha dicho este sábado en un acto de campaña en Tarragona, donde han desplegado una gran pancarta con un corazón con las banderas catalana, española y europea, y en el que también han participado la líder de Cs en Cataluña, Lorena Roldán, y el cabeza de lista de Cs al Congreso por Tarragona, Sergio del Campo.

"Te va a salir muy mal", ha reiterado Arrimadas a Sánchez, de quien ha dicho que no es solución sino bloqueo y le ha acusado de jugar con el cansancio y el hartazgo. También ha pedido a los votantes que cojan fuerza y vayan a las urnas porque "los nacionalistas que no se cansan nunca de adoctrinar" irán a votar, por lo que ha reclamado que el miedo, el cansancio y el hartazgo no les hagan perder la ilusión.

Abascal arremete contra "el carroñero de La Moncloa"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este sábado en Oviedo al PSOE de intentar "tapar" la "emergencia social" de padecen muchos españoles y la "nacional" que se vive en Cataluña sacando a la luz "viejos odios".

Abascal ha protagonizado en el segundo día de campaña un mitin ante más de 2.000 personas en el Palacio de Congresos de la capital asturiana, junto al cofundador de la formación, José Antonio Ortega Lara, donde ha advertido de que el "carroñero de La Moncloa", en referencia al presidente el Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, solo pretende "desenterrar los odios viejos de los españoles".

"Votamos cada dos por tres, pero cada vez decidimos menos cosas", ha dicho, lamentando que partidos como PSOE y PP hayan convertido al país en una "partitocracia" que solo vela por sus intereses y en la que esos grandes formaciones están cómodos sin atender de verdad a las necesidades de la población.

En ese momento ha preguntado por lo que pasaría si de verdad se le diese la voz a los españoles en diferentes materias y que pudieran dejar clara su opinión, a través del procedimiento constitucional del referendum consultivo: "¿Por qué no nos dejan hacer un referéndum consultivo sobre la emigración, sobre qué hacer con los violadores y asesinos, sobre qué hacer con hacer con las autonomías o si el Estado ha de recuperar competencias en materia de educación o sanidad?", se ha preguntado en un mitin celebrado ante más de 2.000 personas en la capital de Asturias.

Errejón se pone fecha de caducidad

El candidato de Más País a la Presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón, ha defendido este sábado que "los dirigentes que no sean capaces de producir un gobierno deben dar un paso atrás", una petición que se ha "comprometido" a cumplir si tras las elecciones generales no se desbloquea la investidura para un gobierno "progresista" y que pide que el resto de candidatos contesten el próximo lunes en el debate electoral.

Errejón se ha manifestado e estos términos durante un acto de campaña de Valencia junto al cabeza de lista por Valencia, Joan Baldoví; la cabeza de lista por Castellón, Marta Sorlí; el número uno por Alicante, Ignasi Candela; la número tres al Congreso por Madrid, Inés Sabanés; y los coportavoces de Compromís Joan Rió, Mónica Oltra y Giuseppe Grezzi.

"Si de estas elecciones no sale un gobierno progresista al servicio de la gente, ¿no creéis que a lo mejor todos los que no hayamos sido capaces tenemos que dar un paso atrás y no volver a presentarnos?", ha planteado el dirigente de Más País, antes de subrayar que se trata de un "compromiso" que "espera" que suscriban "los demás".