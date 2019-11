Este lunes, la Familia Real visitará Cataluña para entregar los premios de la Fundación Princesa de Gerona. Los CDR y Arran ya han organizado diversos actos contra los Reyes y sus hijas. Pero no sólo eso, los radicales también se preparan para ocupar los colegios en la jornada electoral del próximo 10 N.

Una semana antes de que esto pueda producirse, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ya ha avisado de que hace responsable a Pedro Sánchez de lo que pueda suceder. "Hago responsable a Pedro Sánchez si no garantiza la seguridad y la libertad de los catalanes que quieran votar en la jornada electoral", ha asegurado en lo que podría considerarse el acto central del PP de esta corta campaña celebrado en Torre Espacio en Madrid.

Allí, el líder del PP también ha hecho responsable al presidente del Gobierno en funciones de "la seguridad y el respeto" del Rey y su familia este lunes en Cataluña. "Como dijo Alfonso Guerra, que no es Burkina Faso, que no es Yemen", ha exclamado el líder del PP.

En el acto en Torre Espacio, que ha congregado a 300 militantes, Casado ha vuelto a exigir a Sánchez que en el debate de mañana aclare "por qué no aplica la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña, por qué no envía el requerimiento previo a la aplicación del artículo 155 al presidente de la Generalidad, Quim Torra, por qué no ha roto en 40 ayuntamientos con los independentistas y por qué no insta a la Fiscalía a actuar frente a los violentos".

"No nos vamos a abstener"

Y a esta advertencia a Sánchez, se ha sumado también un aviso. Pase lo que pase el próximo domingo en las elecciones generales del 10 de noviembre, el líder del Partido Popular ya ha adelantado que no se van a abstener para facilitar un Gobierno del PSOE porque "con Sánchez ni a la vuelta de la esquina". Así lo ha asegurado en lo que podría considerarse el acto central de esta corta campaña en Madrid.

Además, Casado ha acusado a Sánchez de haber "forzado elecciones" sabiendo que la sentencia del Supremo "contra los líderes de la sedición iba a tener lugar antes del 14 de octubre. Él pensaba que le interesaba que hubiera violencia esos días y que apareciera como el de la porra, envuelto en la bandera" para ver si sacaba "unos cuantos escaños más".

Antes de Casado, en este acto celebrado en la planta 31 de Torre Espacio, uno de los cuatro edificios más altos de la capital, ha tomado la palabra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha pedido "reivindicar el discurso de la libertad". La popular ha explicado en su discurso que en este año, en el que se cumplen 30 de la caída del Muro de Berlín, algunos quieren "levantar muros transparentes". "Hay que romper con todas esas ideologías que inculcan el odio al vecino.Todos aquellos que alimentan el odio y lo hacen en forma de nacionalismos hay que recordar que esta es la semana de la libertad".

"Políticas liberales"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, abría el acto pidiendo que Pablo Casado se convirtiera en presidente para que el Ayuntamiento de la capital y la Comunidad de Madrid puedan tener la "confianza y la seguridad" necesarias para llevar a cabo "las políticas liberales de centro derecha" que plantean. "Y para los que dudan de su voto", continuaba Almeida, "el único partido que estamos haciendo una campaña en la que apelamos a la unidad" es el PP.

La número dos de la lista por Madrid, Ana Pastor, también ha tomado la palabra en este encuentro en el que cargaba contra los socialistas porque "cada vez que gobiernan sube el pan y el paro". Pero también ha tenido palabras para aquellos que tratan de "dar lecciones al PP": "Somos el partido que ha defendido siempre la unidad de España, no nos tenemos que levantar por la mañana con un bata de cola con la bandera de España, que llevamos la bandera, la unidad de España y la Constitución en el corazón. Lecciones, las justas".