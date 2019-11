Casado arrincona a Sánchez con Cataluña y desmonta su nueva promesa de más dureza

Cataluña centró el inicio del debate de este lunes de los cinco candidatos presidenciales en el primero de los bloques: la cohesión de España. Un espacio en el que el candidato socialista, Pedro Sánchez, intentó desmontar a sus oponentes con una nueva promesa electoral: una batería de medidas de mayor dureza con Cataluña para atajar "la crisis de convivencia" que se vive en ésa parte del territorial nacional.

Tres importantes medidas que van desde una nueva asignatura en las aulas de Cataluña para trabajar por la "concordia desde la educación. Educación en valores civiles y constitucionales". Y otras dos: modificar la Ley General Audiovisual para "acabar con el uso sectario de tv3" y una reforma del código penal para "prohibir los referéndum".

Una propuesta que calificó de "hilarante" el candidato de Vox, Santiago Abascal, quien le recordó con sorna que "fue precisamente Zapatero quien sacó del código penal los delitos por referéndums en 2015. Pero fue el líder del PP, Pablo Casado, quien consiguió arrinconar e incluso desestabilizar al candidato socialista y presidente del Gobierno en funciones al preguntarle si Cataluña es una nación y cuántas naciones tiene España.

Casado: "¿cuántas naciones tiene España?"

"¿Cataluña es una nación, cuántas naciones hay en España? Le he preguntado cuántas naciones hay en España". Con esta frase, Pablo Casado desmontó la estrategia de Pedro Sánchez, que no consiguió responder. "¿Qué hizo usted en Pedralbes? ¿Qué ha hecho para romper sus acuerdos con los separatistas?", continuó el líder de los populares. Pablo Casado no tardó en dejar clara cuál iba a ser su estrategia en el debate: "Aunque haya cinco candidatos, sólo hay dos posibilidades para ganar estas elecciones".

PP o PSOE, ese era el mensaje que quería trasladar el presidente de los populares que aseguró que si los votantes "quieren que siga gobierno Sánchez pueden votar al PSOE, a Ciudadanos o a Podemos. O puede que le venga bien votar a Vox por el fraccionamiento del centro derecha", sentenció recordando que al presidente del Gobierno en funciones le habián "apoyado Torra, Otegi y Junqueras".

Para Casado, Sánchez no "merece ser presidente" porque, como decía Zapatero, cree que España es "una nación de naciones". "Abraza la plurinacionalidad porque quiere volver a pactar con los que le han hecho presidente. Está maniatado" por los separatistas, explicó.

Casado también tuvo palabras para Albert Rivera, al que pidió que no se confundiera de adversario: "Deje de arremeter contra quien no debería de hacerlo. Estamos contra la izquierda y los nacionalistas", le advirtió.

El adoquín

Albert Rivera, por su parte, volvió a tirar de recursos teatrales para sustentar sus posiciones. Así, mostró ante las cámaras un adoquín, de los que en las ultimas semanas se han arrojado en Barcelona, "mi tierra" a los agentes de las fuerzas de seguridad, alguno gravemente herido. "Este adoquín representa una amenaza para el Estado de Derecho" aseveró, antes de pedirle a Sánchez que actúe, aunque responsabilizándole de lo que pueda ocurrir el próximo domingo en los colegios electorales en Cataluña si en ellos no puede haber unas "elecciones limpias y en libertad".

También mostró dos grandes rollos de papel, cada uno con las competencias, dijo, transferidas las últimas décadas a Cataluña por los gobiernos de PP y PSOE.

Abascal: "Es hilarante"

El presidente de Vox, único de los líderes que optó por no llevar corbata, no escatimó en críticas al PSOE y al PP por la situación de Cataluña. Santiago Abascal reprochó al actual Gobierno de Pedro Sánchez que no se puedan celebrar las elecciones en esta comunidad "en condiciones de normalidad" y se ha dirigido a Pablo Casado para recordar la tibieza con la que se aplicó el 155 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

"Es hilarante y ofensivo oír al candidato socialista proponer que se penalice la convocatoria de referéndums cuando Zapatero lo quitó del código penal y me sorprende que Casado se indigne cuando Rajoy no lo recuperó", ha criticado llegando a lamentar que "los partidos nacionales hayan regalado durante décadas impunidad a los golpistas".

Iglesias insiste en "el diálogo"

Por su parte, Pablo Iglesias intentó mostrar un lado conciliador apelando al "dialogo" para solucionar el conflicto catalán. Es más, pidió a Pedro Sánchez aparcar las diferencias que existen entre ambos con respecto a este tema para poder hacer frente a las recetas propuestas por la derecha.

"No nos tenemos que achicar", le espetó poniendo de manifiesto después que en el ayuntamiento de Barcelona gobiernan juntos socialistas y comunes "dejando a un lado sus diferencias y centrándose en lo que les une". En este sentido, puso de manifiesto que, a su juicio, el problema de Cataluña se solucionará cuando todas las formaciones políticas sean capaces de ceder en sus propuestas.